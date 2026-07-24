泰山董事長劉偉龍：沒有絕對安全 泰山就不賣大豆油

針對油品事件，泰山企業董事長劉偉龍24日再次公開致歉，強調「消費者買的是泰山，不是中聯」，只要產品掛上泰山品牌，公司就會承擔所有責任，並承諾在所有大豆油產品未達「絕對安全」前，絕不恢復販售。

劉偉龍今日再發聲明表示，泰山今年4月依正常採購程序向中聯油脂採購原料，成品經第三方SGS檢驗合格；6月中旬得知市場傳出異常訊息後，雖仍握有合格報告，仍主動封存產品、停止出貨，並再次送驗，確認異常後立即通報主管機關，同步啟動全面下架、回收及退款作業，全力配合司法與行政調查。

針對供應鏈管理，劉偉龍指出，身為中聯油脂股東之一，泰山深刻檢討監督不足，已要求中聯油脂委託第三方專家全面檢視採購、原料、製程、檢驗及出廠等流程，在改善完成、符合更高食安標準前，泰山不同意中聯油脂恢復生產。

劉偉龍並宣布兩項承諾，包括所有大豆油產品在未經具公信力第三方逐批檢驗確認安全無虞前，絕不恢復上市銷售；另將捐贈3,000萬元協助提升國內食品安全檢驗量能，並持續投入檢驗制度、設備與人才培育。

他強調，「營運可以重來，信任不能重來」，食品安全永遠高於營收與商業利益，也呼籲外界在司法調查完成前，以事實與證據為基礎討論，避免未經證實的揣測模糊食安事件焦點。

以下是泰山董事長劉偉龍聲明的全文。

這次事件造成消費者的不安、社會的關切，也讓主管機關投入龐大的人力，不眠不休查核、檢驗、追蹤、督導，承受極大的壓力與外界指責。無論事件最終責任如何認定，只要產品掛著「泰山」品牌，就是泰山對消費者的承諾。對於因此造成社會成本及行政資源的大量投入，我們責無旁貸，也再次向所有受到影響的人致歉。

目前案件仍在主管機關及司法機關調查中，泰山全力配合所有調查，提供完整資料，尊重司法程序及最終調查結果。由於案件涉及偵查不公開，部分細節不宜公開評論，也懇請社會各界理解。

中聯油脂成立於民國八十四年，至今已經營三十多年，一直以專業經理人制度依法分層負責運作。就本次異常油品供應牽連，歸屬於泰山的處理過程，我願意向社會完整說明：

今年四月初，泰山依正常採購程序收受中聯油脂原料，完成充填包裝後抽驗成品大豆沙拉油；約十天後取得 SGS 第三方檢驗報告，苯駢芘無驗出，完全合規。然而，到了六月中旬，泰山同仁於品保會議中聽聞其他公司反映其客戶相關產品疑似檢驗異常。雖然泰山當時手上仍握有合格的第三方檢驗報告，我們沒有選擇等待，而是立即封存產品停止出貨，並再次送交其他批次商品的檢驗 ；後續收到報告確認結果異常時 ，立即依程序通報主管機關，並全面啟動下架回收及退款作業。

回頭檢視整個事件，我們認為，即使公司每一步都有依循既有制度辦理，仍有不夠周延之處。這也是泰山必須誠實面對、虛心改進的地方。身為中聯油脂股東之一，我們也深刻反省，對於供應商的監督管理仍有不足。泰山以股東之一的身分提出要 求：中聯油脂必須委請第三方專業學者與專家團隊，全面檢視從採購、原料管理、製程、檢驗、出廠等供應鏈管理，建立更嚴格的監督制度，未達標準泰山不同意中聯油脂恢復生產。

我要再次向所有消費者做出最清楚的承諾：

第一，沒有絕對的安全，泰山就不賣大豆油相關製品。

即使食藥署已公告部分批次商品符合規定，可依法恢復上架，泰山仍維持對消費者的承諾，四月至六月所有大豆油相關商品一律全面下架回收，不再重新出貨販售。如果市場上仍有部分商品流通，係部分客戶依食藥署公告及依法持有商品所作之處置，並非泰山重新出貨販售。

我們的立場非常清楚，也沒有任何模糊空間。在所有大豆油相關產品未能做到每一批均經具公信力第三方專業檢驗確認毫無疑慮之前，泰山絕不恢復上市銷售。

第二，捐贈新臺幣三千萬元，協助提升臺灣食品安全檢驗量能

這不是一句口號，更不是一次性的公益捐款。

如大家新聞所見，隨著食安法規持續提高標準，未來食品檢驗大幅增加，而目前國內具備相關鑑驗能力的專業機構仍相當有限。

泰山希望先以 3,000 萬拋磚引玉，支持政府提升整體食品安全檢驗能量。目前公司正積極與合適的單位洽談，希望在衛福部支持下盡速推動，未來除本次捐贈外，也將持續編列相關預算，投入食品安全檢驗制度、設備及人才培育，讓這份承諾成為長期、持續性的制度，而不是一次性的宣示。

營運上的損失，泰山承擔得起；市場上的競爭，泰山也承受得起。但是，道德與良心，賠不起；消費者的信任，更賠不起。食品安全將永遠高於營收，高於市場，高於任何商業利益，這也是泰山未來所有決策的最高原則。

最後，近日社會各界對泰山股權結構及公司治理有許多討論，我也再次重申：

新經營團隊三年來，始終秉持專業負責、誠信經營及公司治理的原則，努力對消費者、員工、股東及社會負責。公司所有股權結構均依法辦理，公司治理亦依照法令及上市公司規範執行，絕不容許任何人逾越法律或公司治理制度。如果任何人掌握具體違法事證，我們歡迎立即向主管機關提出檢舉。

但我們也誠懇呼籲社會各界，在案件尚未調查完成前，應以事實與證據為基礎進行討論，不宜以未經證實的臆測、傳聞或刻意抹黑取代事實，更不應讓食品安全議題失去焦點。最後，仍再次強調：消費者買的是泰山，不是中聯；我們一定會承擔所有應負的責任，逐步改善，向支持泰山的消費者及社會大眾交代。