漢翔全球業務大斬獲 民航與發動機220億元訂單挹注長期動能

漢翔公司（2634）本周由總經理莊秀美帶領團隊前往英國法茵堡航展，在全球訂單上收穫豐碩成果。繼22日與美國航太系統大廠完成多款軍機系統件的經銷換約後，緊接著在民用航空與發動機方面，陸續再與多家航空大廠談下總額逾220億元的新訂單。軍用、民用與發動機領域都能締造佳績，為漢翔未來數年營運成長挹注穩健動能。

盤點漢翔近期新增的國際民航與發動機業務，除原有承製品項的增量外，亦陸續從全球主要航太大廠爭取到許多新增業務，展現強大接單量能。新增業務承製範疇涵蓋多款發動機零組件、大型機身結構組裝、關鍵複合材料及高附加價值機體零組件。

國際航空旅運需求強勁，連帶發動機需求也大幅攀升。漢翔總經理莊秀美表示，公司長期承接來自全球指標大廠的訂單，近年訂單增量龐大且穩定。如今再下一城，取得高附加價值與高階技術門檻的長約，充分印證了客戶對漢翔高品質製造與穩定履約能力的肯定。

面對全球政經局勢震盪與供應鏈不穩等嚴峻挑戰，漢翔去年仍投入經費執行了24項研發計畫，範疇涵蓋軍用機開發、新產品研發、管理技術、維修技術及製造技術等五大領域，不斷強化未來競爭力。因應新世代飛機的輕量化與ESG永續趨勢，漢翔致力發展熱塑性複材高階技術，加上導入智慧製造等基礎建設有成，更提前於美國設廠等前瞻布局，種種努力反映在接單能力和履約品質上，已能夠逐漸看見成效。

未來漢翔將持續深化與國際航空供應鏈的合作夥伴關係，進一步聚焦高價值產品，擴大承製品項與民用航空業務規模，提升公司整體接單能量與長期營運動能。