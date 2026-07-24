中聯油脂風波延燒…泰山、福壽估損逾3億元 三董首度道歉

中聯油脂食安風波持續延燒，泰山（1218）、福壽（1219）及福懋油（1225）三家股東公司董事長事隔近一個月，24日首度共同出面召開重大訊息記者會，針對油品事件致歉並說明後續處置。三家公司坦言，事件已造成退貨、回收及存貨損失，其中泰山初估損失約1.5億元至2億元、福壽約1億元至1.5億元，福懋油則因損失尚難估算，將待後續確認。

三家公司均強調，食品安全責任無法推卸，將全面配合主管機關調查，其中泰山宣布4月至6月生產油品全面下架，並主張中聯油脂在食安疑慮未解除前不得復工。

泰山董事長劉偉龍表示，中聯油脂油品事件造成社會不安、消費者憂慮及下游客戶困擾，泰山對此深表歉意。他強調，中聯油脂不僅是泰山主要原料供應商，也是股東之一，無論從供應鏈或股東角度，泰山都有不可推卸的責任。

他提出兩項主張，首先，中聯油脂在尚未解除食安疑慮前，不應復工；其次，泰山針對4月至6月生產油品，不論是衛福部匡列的7批問題油品，或另外19批檢驗合格油品，均決定全面下架、不再銷售。

針對外界關注延遲通報問題，劉偉龍表示，泰山4月初收到油品後曾自主抽驗，結果符合標準；6月接獲相關反映後，由於當時尚無足夠檢驗數據，法律上無法替其他業者通報。不過，公司已立即清查相關產品、停止出貨，並在6月底取得檢驗結果後通報主管機關。

至於回收油品後續處理，劉偉龍表示，回收回來的問題油品將不再作為食用用途，而是轉製為生質柴油或燃料油，避免再次流入食品供應鏈。

目前從下游客戶端回收的問題油品比例仍不到一半，但因鄰近中元節、中秋節等傳統節慶，市場油品需求增加，部分廠商未必願意配合回收，外界也關注回收進度。劉偉龍指出，泰山並無公權力可強制要求業者交回產品，目前僅能透過退貨退款機制，鼓勵客戶配合回收。

財務影響方面，泰山表示，目前估計因退貨損失、存貨損失及相關罰款，損失約1.5億元至2億元，實際金額仍須經會計師核定；至於中聯油脂相關罰款，將待後續依規定認列。

福壽董事長洪堯昆表示，中聯油脂採專業經理人制度經營，公司尊重司法程序與行政調查，並督促中聯油脂協助事件盡速釐清。他強調，目前案件仍在調查階段，基於偵查不公開原則，不宜針對細節推測，呼籲外界以科學證據及事實為依據，避免未經證實資訊造成誤解與恐慌。

洪堯昆指出，公司將配合主管機關要求進行下架與回收，並強化自主檢驗能力，已採購更高階檢測設備。公司初估相關回收損失約1億元至1.5億元，若回收油品後續轉製生質柴油，可降低部分損失，且估損尚未包含不動產扣押影響。

福懋油董事長吳星澄則表示，食品安全是企業最重要責任，公司將全力配合主管機關調查，絕不推託，並已啟動通報及全面預防性下架措施。福懋油表示，4月至6月所有批號產品均進行下架，未來將全面盤點原料、制度及供應鏈管理，建立更完善的品質追溯制度。

對於未來與中聯油脂合作，福懋油指出，將要求油品逐批經第三方檢驗，待相關實驗室建置完成、檢驗流程及人員訓練到位後，再評估後續合作。公司目前退貨採較寬認定，相關損失仍難以估算。

此外，三家公司也針對中聯油脂後續改革方向提出看法。泰山表示，中聯油脂成立逾30年，此次事件是重大警惕，未來希望引進外部董事及專家，協助推動公司治理與品質管理改革；福壽則表示，將依上市公司治理精神，規劃邀請食品工業研究所及相關學者參與經營管理。