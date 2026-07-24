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「水臺中馬賽克」青年影像徵件起跑 邀學子用鏡頭記錄臺中水文之美

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
陳學聖期許在各行各業為永續打拚的夥伴集結起來，組成一個推動永續的跨界聯盟。記者宋健生／攝影
陳學聖期許在各行各業為永續打拚的夥伴集結起來，組成一個推動永續的跨界聯盟。記者宋健生／攝影

響應全球企業永續(ESG)趨勢並展現臺中城市軟實力，由臺中市工商發展投資策進會主辦的「2026水臺中馬賽克-青年影像行動計畫」，24日於心之谷永續教育園區宣布徵件起跑，邀請中學生及大專青年拿起鏡頭，以影像記錄家鄉、用創意詮釋城市，共同拼貼出屬於臺中的水文記憶。

本計畫由台中市工策會主辦，以及心靈影展、心之谷永續教育園區、福爾摩沙國際電影節共同合辦，並由臺中市政府水利局、中華民國對外貿易發展協會、臺中捷運公司、陳允寶泉、瑞成書局共同參與。

活動以「拍下家鄉的水，看見流動的臺中」為主題，鼓勵青年從日常生活出發，重新看見河川、水圳、濕地、滯洪池及各式水域空間，透過影像探索水與城市歷史、人文、生態及生活之間的緊密關係，讓水不只是維繫城市發展的自然資源，更成為認識臺中、理解土地的重要媒介。

工策會總幹事陳學聖指出，臺中是全國產業與經濟重鎮，但在追求產業繁榮的同時，永續發展(ESG)已是企業與城市提升競爭力的關鍵；水是生命的源頭，也是產業運作的命脈。

陳學聖表示，工策會舉辦這項計畫，不僅鼓勵青年創作，更是希望從教育與文化層面扎根永續觀念，讓外界看到臺中在經濟發展與環境保護之間的平衡與努力。有了優質的永續環境，才能吸引更多優秀人才與企業深耕臺中，實現「宜居宜業」的城市願景。

除了自然環境的永續，陳學聖更將此概念延伸至在地企業與文化的長遠傳承。他強調，一間店鋪或書局能夠在歲月洗禮下存續百年，其存在本身就是「永續」最真實的體現，感謝有百年歷史的瑞成書局及百年餅舖陳允寶泉熱情響應。

陳學聖也期許未來能將這些對臺中抱有強烈熱忱、在各行各業為永續打拚的夥伴集結起來，組成一個推動永續的跨界聯盟。透過共享與推廣永續發展的理念，將公部門、青年學子與百年企業的緣分緊密結合，為在地長遠發展而努力，進而成為所有臺中人的無比驕傲。

計畫主持人、心靈影展暨心之谷永續教育園區創辦人文蓓蓓表示，「水臺中馬賽克」不只是一場影像競賽，更是一場鼓勵青年重新認識家鄉、理解環境的永續行動。希望青年透過影像創作重新連結土地，從生活中理解水與城市的關係，讓永續教育不只停留在課堂，而能真正落實於日常。

協同計畫主持人、福爾摩沙國際電影節創辦人洪馬克導演也表示，期待「水臺中馬賽克」成為青年創作者展現才華的重要舞臺。優秀作品除了將於11月心靈影展公開放映，更有機會納入福爾摩沙國際電影節全球巡迴放映體系，讓臺中青年學子的影像創作走出臺灣、邁向國際舞臺。

工策會說明，「水臺中馬賽克－青年影像行動計畫」分為「中學組」及「大專組」，徵求片長90秒至3分鐘、解析度達1080P以上的原創短片。

為鼓勵更多青年參與，本次活動淡化傳統競賽的競爭性質，凡是通過初審的團隊，皆可獲頒「優秀作品獎」證書，並受邀參加11月20日舉辦的聯合放映會及星光大道頒獎典禮，讓每一份用心創作都有被看見的機會。

獎項除設置跨組別最高榮譽「年度最佳水文作品獎」外，另規劃金獎、銀獎、銅獎，以及傑出攝影、傑出導演、傑出劇本、傑出剪輯及臺中水文獎等多項專業獎項。

所有通過初審的作品也將上架官方YouTube頻道，依觀看次數及按讚數角逐「最佳網路人氣獎」，邀請社會大眾共同參與，為青年創作者加油。

活動自即日起開放徵件，10月5日截止收件，主辦單位將於8月1日及8月10日舉辦兩場線上徵件說明會，詳細說明徵件辦法、拍攝方向及參賽注意事項。更多活動詳情與報名資訊，請關注「水台中馬賽克」官方Facebook與Instagram(https://www.instagram.com/watertaichung/)。

今日發布，包括臺中市政府水利局主任秘書林志鴻、瑞城書局副總經理許永奕、陳允寶泉總經理翁羿琦等人也都到場祝賀。

現場同步首播由周騰導演、陳怡君策展人、陳勇瑞導演、洪銘舜導演及涂國雄動畫導演等多位影視工作者共同錄製的祝福影片，鼓勵青年勇敢拿起鏡頭，記錄土地、記錄生活，也記錄自己與家鄉之間最真實的情感連結。

本計畫由台中市工策會主辦，心靈影展、心之谷永續教育園區、福爾摩沙國際電影節共同合辦。記者宋健生／攝影
本計畫由台中市工策會主辦，心靈影展、心之谷永續教育園區、福爾摩沙國際電影節共同合辦。記者宋健生／攝影

「水臺中馬賽克」青年影像行動計畫徵件起跑，邀學子用鏡頭記錄臺中水文之美。記者宋健生／攝影
「水臺中馬賽克」青年影像行動計畫徵件起跑，邀學子用鏡頭記錄臺中水文之美。記者宋健生／攝影

臺中 青年 永續

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