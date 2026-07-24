樂天市場公布人氣跨境商品 甜點、日用品、職人商品成三大消費趨勢

台日交流持續熱絡，更多日本消費者有機會接觸台灣特色美食與伴手禮。台灣的樂天市場觀察發現，日本消費者對台灣商品的需求越來越多元，從經典伴手禮逐漸延伸至日用品及專業興趣商品。樂天市場統計2026年上半年跨境銷售數據，日本樂天會員最愛的台灣商品前五大，依序為甜滿香蔥牛軋餅、漢坊餅藝伯爵珍珠流心、高露潔OPTIC WHITE光感白牙膏、VST WBC世界咖啡師大賽指定濾杯及佳德鳳梨酥。

樂天市場從台灣帶廠商跨境銷售，成立日本樂天市場台灣館（TW Direct）。從上半年的人氣商品中看見日本消費者對台灣商品的高度接受度，也反映更多本土品牌憑藉產品特色與品質，逐步走進日本消費者的日常生活，展現台灣商品日益多元的市場魅力。樂天市場指出，這些商品名列日本樂天市場台灣館（TW Direct）熱銷排行榜，更曾登上日本樂天市場「 Real time 」排行榜冠軍，展現台灣商品的高人氣，熱賣商品也在台灣樂天市場販售，消費者也能輕鬆入手台日「無時差爆款」。

樂天市場指出，除了美食之外，日本消費者跨境購物的品類更加多元，逐漸延伸至日常生活與健康保養需求，例如牛樟芝、滴雞精等保健食品也受到日本消費者關注，日本消費者選購台灣商品時，已從台灣特色美食延伸至健康管理與日常保養需求，消費場景也更加多元。

近年日本消費者對專業興趣商品的關注度也持續升溫。「VST WBC世界咖啡師大賽指定濾杯」憑藉穩定的萃取品質，受到手沖咖啡愛好者青睞，此外，「1Zpresso手搖磨豆機」、「TRUST Golf高爾夫球」以及「Homeyli世界冠軍胡椒研磨罐」等兼具專業規格與設計質感的商品逐漸在日本市場累積人氣。樂天市場觀察到，日本消費者選購興趣型商品時，更重視產品規格、品質與使用體驗，因此具備鮮明特色的商品，也更容易累積口碑與人氣。