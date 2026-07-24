SCFI運價指數跌幅收斂 波斯灣運價再大漲6%

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）24日出爐，雖然連續第3周回檔修正，四大主要區域運價跌幅都收斂，本周SCFI指數下滑0.6%，受到中東戰火再起，波斯灣的運價再度大漲6%。

國內的航運業者普遍認為，整體仍將維持「旺季有撐、高檔震盪」格局。雖然運價不易重現上半年連番大漲走勢，面對全球貿易政策及地緣政治變數，持續關注全球貨載需求、各港口作業效率及國際貿易政策變化，並依市場狀況彈性調整航線及船隊部署，提升整體營運效率。

根據最新SCFI報價，遠東至美西每FEU（40呎櫃）至5,535美元，較前一期下跌186美元、周跌1.9%；遠東至美東每FEU運價則為8,084美元，較前一期下滑132美元、周漲1.1%。

歐洲航線同步回檔，遠東至歐洲每TEU（20呎櫃）運價為3,155美元，較前一期下跌60美元、周跌1.9%；遠東至地中海每TEU運價4,315美元，較前一期下滑124美元、周跌2.8%。

法人分析，長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）第2季受惠美國關稅政策引發提前拉貨潮、全球港口壅塞及運價大漲，營收同步繳出亮眼成績單，看好第2季獲利將優於首季。儘管近期運價自高檔略為回檔，然而修正幅度已經縮小，旺季表現仍舊可期，市場普遍認為第3季仍有傳統旺季支撐，加上供給仍偏緊，貨櫃三雄下半年營運仍具想像空間。