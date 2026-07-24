快訊

中聯問題油延燒近月…三大股東終於道歉 4到6月生產油品不再上架

搶先完成立法 藍白版「台灣未來帳戶」出生到18歲合計能領114萬

獨／金融圈震撼彈！業界極罕見女董座 公股股市名師將離職

聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI運價指數跌幅收斂 波斯灣運價再大漲6%

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
SCFI運價指數跌幅收斂。示意圖／ingimage
SCFI運價指數跌幅收斂。示意圖／ingimage

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）24日出爐，雖然連續第3周回檔修正，四大主要區域運價跌幅都收斂，本周SCFI指數下滑0.6%，受到中東戰火再起，波斯灣的運價再度大漲6%。

國內的航運業者普遍認為，整體仍將維持「旺季有撐、高檔震盪」格局。雖然運價不易重現上半年連番大漲走勢，面對全球貿易政策及地緣政治變數，持續關注全球貨載需求、各港口作業效率及國際貿易政策變化，並依市場狀況彈性調整航線及船隊部署，提升整體營運效率。

根據最新SCFI報價，遠東至美西每FEU（40呎櫃）至5,535美元，較前一期下跌186美元、周跌1.9%；遠東至美東每FEU運價則為8,084美元，較前一期下滑132美元、周漲1.1%。

歐洲航線同步回檔，遠東至歐洲每TEU（20呎櫃）運價為3,155美元，較前一期下跌60美元、周跌1.9%；遠東至地中海每TEU運價4,315美元，較前一期下滑124美元、周跌2.8%。

法人分析，長榮（2603）、陽明海運（2609）及萬海（2615）第2季受惠美國關稅政策引發提前拉貨潮、全球港口壅塞及運價大漲，營收同步繳出亮眼成績單，看好第2季獲利將優於首季。儘管近期運價自高檔略為回檔，然而修正幅度已經縮小，旺季表現仍舊可期，市場普遍認為第3季仍有傳統旺季支撐，加上供給仍偏緊，貨櫃三雄下半年營運仍具想像空間。

運價 波斯灣 中東

延伸閱讀

海運看旺季運價漲勢溫和 第3季價格有望維持相對高檔

供給吃緊 貨櫃三雄營運具想像空間

AI一直跌！「貨櫃三雄」底部起漲 迎第3季旺季行情

工紙三雄迎庫存回補潮 下半年營運估逐步回暖

相關新聞

五項因素同步醞釀！李同榮：「這時間」是股轉房重要起點

近期台股近半數交易日震盪超過千點，隨著市場波動劇烈，市場操作難度升高，也同時洗出了部分獲利了結的資金。市場關注焦點是「這些資金下一站會去哪裡？」「棄房入股的資金會不會回流房市？」

中聯油脂風波延燒…泰山、福壽估損逾3億元 三董首度道歉

中聯油脂食安風波持續延燒，泰山（1218）、福壽（1219）及福懋油（1225）三家股東公司董事長事隔近一個月，24日首度共同出面召開重大訊息記者會，針對油品事件致歉並說明後續處置。三家公司坦言，事件已造成退貨、回收及存貨損失，其中泰山初估損失約1.5億元至2億元、福壽約1億元至1.5億元，福懋油則因損失尚難估算，將待後續確認。

SCFI運價指數跌幅收斂 波斯灣運價再大漲6%

最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）24日出爐，雖然連續第3周回檔修正，四大主要區域運價跌幅都收斂，本周SCFI指數下滑0.6%，受到中東戰火再起，波斯灣的運價再度大漲6%。

華新子公司 SMP 獲勞斯萊斯大單 總金額達78億元

華新麗華（1605）24日發布，旗下英國子公司SMP與勞斯萊斯（Rolls-Royce）簽署兩項重要的多年期合約，合約總價值預估達2.4億美元（約新台幣78億元），不僅為SMP發展寫下重要里程碑，也進一步鞏固雙方長期的策略合作夥伴關係。

三福化 SoIC 蝕刻液有望下半年挹注營收 光阻剝離劑出貨放大

三福化（4755）受惠先進封裝需求升溫，下半年除用於CoWoS的光阻剝離劑（Stripper）出貨放大，旗下應用於封裝領域精密化學品，也陸續通過客戶驗證，有望於下半年正式貢獻營收。

遠雄零售事業進擊！拚五年拓六家商場、營收衝200億元

遠雄流通加速流通版圖擴張，iFG遠雄廣場台中店、新竹店今（24）日同步開幕，正式完成北、中、竹三大生活圈布局。遠雄流通總經理曾玉鳳表示，未來五年將再拓展三處據點，目標全台達六店規模，力拚帶動整體流通營業額衝刺200億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。