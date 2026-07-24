華新子公司 SMP 獲勞斯萊斯大單 總金額達78億元

華新麗華（1605）24日發布，旗下英國子公司SMP與勞斯萊斯（Rolls-Royce）簽署兩項重要的多年期合約，合約總價值預估達2.4億美元（約新台幣78億元），不僅為SMP發展寫下重要里程碑，也進一步鞏固雙方長期的策略合作夥伴關係。

SMP表示，此次合約反映勞斯萊斯對公司專業技術與製造能力的高度肯定，也展現雙方建立在互信基礎上的合作關係，以及共同致力於支持未來各項計畫需求、持續提供卓越產品與服務的承諾。

SMP執行長Andy Richardson表示，很高興取得這兩項重要的長期合約，所有材料與零組件都將於英國生產製造，不僅展現雪菲爾（Sheffield）世界級製造實力，也有助於強化英國自主製造能力，並創造更多經濟價值。

Andy Richardson指出，這兩項合約證明了SMP與勞斯萊斯合作關係的深厚基礎，也展現團隊持續提供高品質、高可靠性及創新技術的努力成果。公司十分珍視與勞斯萊斯多年來的合作夥伴關係，未來也期待持續深化合作，攜手推動更多長期發展。

SMP表示，新合約將進一步強化公司持續投資人才、技術能力及先進製造的基礎，同時鞏固公司作為高完整性（High Integrity）特殊金屬材料策略供應商的市場地位，以因應航太與國防產業日益成長的需求。

華新指出，SMP為全球高階材料與專業製造解決方案供應商，主要服務航太與國防、能源及核能等產業，長期致力於品質、技術創新及建立策略合作夥伴關係，為全球客戶提供高附加價值的產品與服務。