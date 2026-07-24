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遠雄零售事業進擊！拚五年拓六家商場、營收衝200億元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
遠雄流通事業進擊，拚五年六家商場、衝刺營收200億元。記者侯思蘋／攝影
遠雄流通事業進擊，拚五年六家商場、衝刺營收200億元。記者侯思蘋／攝影

遠雄流通加速流通版圖擴張，iFG遠雄廣場台中店、新竹店今（24）日同步開幕，正式完成北、中、竹三大生活圈布局。遠雄流通總經理曾玉鳳表示，未來五年將再拓展三處據點，目標全台達六店規模，力拚帶動整體流通營業額衝刺200億元。

隨著台中店、新竹店加入營運，iFG遠雄廣場全台已擁有汐止、台中、新竹三店，首年整體營業額目標挑戰80億元，會員規模也可望由目前約100萬人增至120萬人，三館會員權益與點數全面互通，並串聯遠雄海洋公園、遠雄悅來大飯店等集團資源，打造跨品牌生活消費生態圈。

曾玉鳳表示，未來展店將以六都及人口、消費動能穩健成長的區域為優先，並以在地生活型百貨為發展方向。隨著消費模式由商品購買逐步轉向體驗消費，商場角色也從傳統零售空間，轉型為結合購物、餐飲、娛樂與社交的生活場域，因此遠雄未來將持續提高體驗型業種占比，強化差異化競爭力。

此次新開幕的台中店與新竹店，娛樂體驗業種占比均提高至30%，高於傳統百貨以零售櫃位為主的配置，希望透過娛樂、餐飲及生活服務等多元內容，打造「目的型消費」與「停留型經濟」，延長顧客停留時間並提升消費轉換率。

兩店定位也依據當地客群差異規畫。台中店瞄準19至39歲年輕族群、情侶及年輕家庭，主打社交聚會、娛樂互動及休閒體驗；新竹店則鎖定30至49歲科技園區家庭客，以親子休閒、家庭生活及服務型消費為主。至於汐止店則深耕成熟生活圈，以家庭客與上班族為核心，提供日常採購、餐飲及生活服務，形成三店各具特色的經營模式。

曾玉鳳指出，接手台中、新竹兩店後，今年下半年將持續推動品牌調整、招商升級及低坪效空間活化，優化樓層動線與品牌組合，進一步提升商場吸引力及營運效益。

此外，台中店除保留福湯岩盤浴、ROLLER186滑輪場及棒壘球打擊場等既有人氣設施外，也新增全新打造的「城市花園」作為亮點。設計團隊更赴韓國《淚之女王》拍攝地汝矣島現代百貨取經，導入韓系花園美學與休憩空間概念，打造兼具休閒、拍照及社群分享功能的新地標。

遠雄 汐止 台中

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