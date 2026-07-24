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自我照護商機升溫！中美醫藥90周年啟動整合健康服務轉型

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
中美醫藥將分為3個梯次抽出自我照顧禮盒幸運得主。中美製藥提供
中美醫藥將分為3個梯次抽出自我照顧禮盒幸運得主。中美製藥提供

人口高齡化、家庭結構改變，加上慢性病管理與多重照顧責任增加，正帶動國內自我照護及預防保健需求升溫。適逢7月24日「世界自我照護日」，成立90年的中美醫藥集團推出全新品牌影片及企業識別「SyntroMed」，宣示將由傳統藥品製造業者，逐步朝整合藥品、保健品、藥師通路、社區公益及健康服務的平台型企業發展。

中美醫藥指出，自我照護市場的發展，已不再侷限於生病後用藥，而是延伸至健康素養、心理健康、生理健康、健康飲食、降低危險因子、維持良好衛生，以及正確使用產品與服務等七大面向。

隨著民眾健康意識提升，規律作息、均衡飲食、適度運動、壓力調適、正確用藥及定期健康檢查，逐漸成為日常健康管理的重要環節。

中美醫藥品牌總監林宜琳表示，隨著超高齡社會逼近，照顧者經濟與家庭健康管理需求日益受到重視。許多人長期扮演家庭及職場中的支持角色，包括新手媽媽、三明治世代、失智症家屬照顧者及第一線醫護人員，卻容易忽略自身的身體及心理狀態。

中美醫藥此次推出的90周年品牌影片，即以新手媽媽、三明治世代父親、失智症家人照顧者及急診護理師為主角，呈現不同族群在家庭與工作中持續付出的日常。

影片未以特定疾病或藥品為主要訴求，而是從照顧者生活情境切入，希望提升社會對「隱形付出者」的關注，也強化品牌與日常健康管理的連結。

另外，對長期照顧家人或從事高壓工作者而言，自我照護也包括建立可持續的生活節奏，例如安排固定休息時間、與家人分擔照顧工作、接受外部支持，以及允許自己表達疲憊，而非將「凡事自己承擔」視為理所當然。

林宜琳表示，健康不應只在生病後才受到重視，如何在日常生活中做好預防、辨識風險並正確尋求協助，同樣是健康管理的重要環節。

不過，中美醫藥也強調，自我照護並不等同自行診斷，更不能取代專業醫療。當身體不適、失眠、焦慮、情緒低落或疲倦等情況持續時，仍應主動尋求醫師、藥師或心理健康專業人員協助。

配合品牌影片發布，中美醫藥同步推出「自我照顧禮盒」活動，禮盒內容包含醣守醇、康健喜及美口健等保健產品。即日起至12月31日，民眾可至中美醫藥YouTube頻道觀看完整影片(品牌影片：https://www.youtube.com/watch?v=x2OLQj7uYMI)，並留言分享影片中最有感的一句話，或寫下一句想送給自己的鼓勵，就有機會獲得。活動預計分為三個梯次抽獎。

中美醫藥表示，此次活動除呼應世界自我照護日，也希望藉由內容行銷及消費者互動，深化品牌在預防保健與日常健康管理市場的定位。期許透過影片及抽獎活動，提醒長期為家庭、工作與他人付出的人，照顧自己是維持健康、繼續照顧所愛之人的重要基礎。

中美醫藥集團成立於1936年，2026年適逢集團創立90周年，中美醫藥同步推出全新企業識別「SyntroMed」。集團未來將串連藥廠、藥師、社區公益資源，逐步由藥品製造走向整合健康服務的發展方向。

中美醫藥期許透過影片及抽獎活動，提醒照顧自己是維持健康、繼續照顧所愛之人的重要基礎。中美製藥提供
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失智症 超高齡社會

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