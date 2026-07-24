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上半年遷移地圖曝！脫北潮趨緩了 這兩縣市成最強吸鐵

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
資料來源/住商機構
資料來源/住商機構

隨著區域發展，全台各縣市遷入、遷出人口表現顯著分化。住商機構根據內政部最新統計，台北市2026年上半年以淨遷出8,911人，居全台之冠，彰化縣與高雄市則分居二、三位；反觀桃園市與台中市展現強勁的人口磁吸能力，分別以淨遷入3,892、3,891人，成為全台最強的兩大「人口吸鐵」。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，北高兩大南北行政中心，房價與生活成本日益高漲，致使人口逐漸移出；至於中南部縣市，則由於在地產業機會漸往都市集中，也連帶影響區域人口遷移結構。

依據內政部統計，全台大部分縣市多呈現遷入人口大於遷出人口，不過仍有五大縣市淨出入人口逾千人以上，依序分別為台北市、彰化縣、高雄市、金門縣及雲林縣。其中，台北市以上半年淨遷出8,911人最多，賴志昶認為，北市雖說產業與工作機會最為集中，但由於居住成本高昂，往年都是淨遷出人口最多縣市，惟今年上半年僅遷出約9千人，與去年同期淨遷出3.3萬人相比，「脫北者」人口漸有趨緩，研判應為今年上半年受打房重挫，房市買氣較顯低弱，且置產型買盤有重回蛋黃區跡象，令整體北市遷出人口較少。

另觀察高雄市，則以上半年淨遷出1,519人位居全台第三，賴志昶分析，高雄市位居南台灣行政與商業中心，近年來隨著半導體龍頭進駐等產業議題與大型建設加持，區域房價漲勢亦頗為凌厲，加上區域生活機能發展的同時，居住成本亦上升不少，因此可觀察到區域人口漸有往台南或其他區域縣市移居的現象。

至於桃園、台中成為最強大的人口吸鐵，上半年分別淨遷入3,892、3,891人，賴志昶表示，無論在重劃區、大型建設或是交通設施等議題上，桃園、台中近年來發展都相當成熟，這樣的話題性不僅成為房市助力，也創造就業機會，大幅影響周邊縣市的人口遷移板塊，因此可見兩大都會成為人口吸鐵，桃園市磁吸雙北「脫北者」，至於台中則持續吸引彰化、雲林等中部區域買盤移入。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，從全台人口遷移地圖來看，地段價值是否合乎基本需求，與區域實質生活機能是否實現，成為自住型買盤進駐的關鍵；惟知名都會區重劃區，雖具備人口磁吸優勢，但仍須審慎評估通勤時間成本，鎖定同時兼顧交通機能與剛性需求的區塊，才能在目前房市寒冬之中，兼顧未來資產的保值性。

房市示意圖。記者朱曼寧/攝影
房市示意圖。記者朱曼寧/攝影

彰化縣 台中市 內政部

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