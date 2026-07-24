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「頂樓戶都賣光了！」桃園豪宅建商：資金回流愈來愈明顯

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
京懋敦和 記者游智文／攝影
京懋敦和 記者游智文／攝影

台股近期如坐玩雲霄飛車，經常一天上下震盪一千多點，桃園豪宅建商京懋建設執行長范秉豐表示，股市劇烈震盪下，近來明顯感受到資金回流房市，旗下建案餘屋賣了30多戶，「6千多萬的頂樓戶都光了」。

京懋建設位於青埔老街溪第一排的「京懋敦和」完工落成， 近日邀請媒體參觀，並宣布展開成屋銷售。范秉豐表示，股市過去一年從2萬多點漲到4萬多點，很多人在股市大幅獲利。

他表示，今年第一季前還沒有明顯感受資金「股轉房」，但第二季開始，京懋建設多個大坪數成屋案開始有成交，了解後發現，很多都是在股市獲利的投資人，將部分資金獲利了結轉進不動產。

范秉豐表示，目前由股轉房的買家，很明顯都是為了資金配置，也因此他們都選擇地段好，坪數大一點，產品規畫好的房子，他們買房，不是為了買來全家住，而是為了守住資產，同時享受生活。

看好這一點，「京懋敦和」成屋銷售，特別訴求「減房，不減生活」，雖然坪數多達92坪，但只規劃2房格局。

范秉豐表示，過去市場習慣以房間數作為住宅價值的衡量標準，但隨著平均家戶人口降至2.89人，家庭結構改變，購屋者更重視的是公共空間是否開闊、生活動線是否流暢，以及居住品質是否真正符合生活需求。

他表示，京懋建設多年來持續實踐「減房哲學」，從83坪《京懋頤和》、66坪《京懋泰閤》，到37坪《京懋有方》，不同坪數皆以生活需求重新分配空間比例。

對京懋而言，減房並非減少生活，而是把更多尺度留給真正高頻使用的場域，讓客廳更開闊、餐廚更完整、主臥更舒適，讓家的動線更加自在流暢，居住者每天都能感受到的生活品質。

這樣的理念，也延伸至全新落成的《京懋敦和》。《京懋敦和》以92坪規劃大兩房，約17米寬幅迎向老街溪水岸景觀，約5米中島串聯客廳與餐廚，2.5米玄關尺度與花園式SPA主臥，則讓回家成為一場從容轉換。

范秉豐表示，京懋敦和基地約2129坪，全案規劃為92、107坪兩種坪數，總戶數88戶。先前預售時，107坪賣得比92坪好，因為對高資產族群來說，不會差那15坪的價格，大多會想買較大的格局。

而值得一提的是，買107坪的人，也大多規畫兩房，目前社區住戶包括多位銀行高階主管，藝人姜育恆也買了一戶，也是107坪，同樣規畫兩房。

京懋敦和位於青埔地區致善路一段，興建地上23樓，雙併兩棟，共88戶，業者表示，目前僅剩92坪約20多戶，成交價落在一坪57萬元上下。

京懋敦和 圖／業者提供
京懋敦和 圖／業者提供

京懋建設執行長范秉豐 記者游智文／攝影
京懋建設執行長范秉豐 記者游智文／攝影

台股 桃園 豪宅

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