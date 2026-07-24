富邦證券攜手荒野保護協會 守護七股鹽灘濕地

富邦證券以「台南七股鹽灘濕地棲地守護行動」，榮獲第四屆台灣生物多樣性獎銀獎，並創下券商首度獲獎紀錄。富邦證券22日於台灣永續能源研究基金會舉辦的「台灣生物多樣性獎論壇開幕式暨頒獎典禮」獲頒獎項，由資深副總經理林昶棟代表領獎。

富邦證券表示，基於回饋社會及重視生態的政策，自2025年起攜手荒野保護協會投入台南七股鹽灘濕地保育工作，透過棲地巡護、水質監測、水鳥護生及生態調查等具體措施，守護珍貴濕地環境。此次獲獎彰顯公司透過資源投入、跨界合作及志工參與，積極推動環境永續的具體作為。

富邦證券積極號召同仁參與生態保育行動，2025年累計志工服務時數達592小時。同仁深入自然場域參與棲地維護與保育工作，深化對生物多樣性及自然資本價值的認識。

此外，富邦證券支持荒野保護協會與農業部生物多樣性研究所合作推動「忌避蛋試驗」等保育措施，透過科學方法降低水鳥育雛期間巢卵遭掠食風險，藉以提升繁殖率。

富邦證券指出，根據2025年調查成果，七股鹽灘濕地共記錄64種鳥類、29,063隻次，其中東方環頸鴴於繁殖季期間持續維持穩定繁殖，顯示濕地生態功能良好。

未來，富邦證券將持續推動棲地維護、物種監測、生態教育及志工參與等工作，並將自然資本與生物多樣性理念融入企業永續發展策略，攜手各界推動自然共好的永續未來。