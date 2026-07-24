台中、新竹2店加入 遠雄流通事業邁向多據點營運

遠雄集團去年底斥資10億元自大魯閣手中接下台中、新竹2座商場後，更名為iGF遠雄廣場台中店、新竹店，今同步開幕，加上營運11年的汐止店，遠雄流通事業邁向多據點營運的新階段，三店年營收要挑戰80億元。

遠雄流通總經理曾玉鳳指出，選擇台中與新竹作為下一階段發展重點，正是看好兩地兼具人口成長、消費動能與區域發展潛力，台中擁有中台灣最大消費市場與交通樞紐優勢，新竹則受惠科技產業聚落、高所得家庭及穩定人口結構，皆具備長期消費成長動能，遠雄也將依據不同客群打造差異化定位。

曾玉鳳表示，台中店主要來客為19~39歲年輕族群、情侶、年輕家庭客為主，重視社交聚會、互動娛樂與休閒體驗，新竹店則以30~49歲科技園區家庭客為核心，偏好親子共遊、家庭休閒與生活服務等消費場景。

曾玉鳳指出，台中店、新竹店加入營運，iFG遠雄廣場已完成北、中三大生活圈布局，會員總數預計將由目前百萬規模成長至120萬人，三館會員權益與點數機制全面互通，並延伸至遠雄海洋公園及遠雄悅來大飯店等關係企業使用，透過差異化經營，預估三店首年整體營業額目標可望突破新台幣80億元。

同時，曾玉鳳也說，看好開幕慶及暑假檔期，三店同慶期間業績有望成長5%，未來將持續透過會員經營、數位服務升級及集團資源整合，打造跨區域、跨品牌的生活消費生態圈，提升會員黏著度與整體營運綜效。