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iPASS一卡通協助三縣市升級社福卡服務 打造智慧樂齡生活圈

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
iPASS一卡通公司今年7月起，高雄市、苗栗縣及嘉義縣陸續推出敬老卡創新應用，進一步提升長者生活便利性，打造更完善的高齡友善生活圈。照片／ 一卡通提供
iPASS一卡通公司今年7月起，高雄市、苗栗縣及嘉義縣陸續推出敬老卡創新應用，進一步提升長者生活便利性，打造更完善的高齡友善生活圈。照片／ 一卡通提供

iPASS一卡通公司持續協助地方政府推動智慧社福服務，透過儲值卡智慧支付基礎服務，串聯交通、健康促進及在地消費等多元場域，讓社福卡不只是交通支付工具，更成為長者日常生活的重要夥伴。今年7月起，高雄市、苗栗縣及嘉義縣陸續推出敬老卡創新應用，進一步提升長者生活便利性，打造更完善的高齡友善生活圈。

高雄市自7月起正式開放敬老卡及博愛卡社福點數購買MeNGo交通月票，符合資格民眾可運用每月社福卡點數購買「高雄公車暢遊月票」（199點）及「高雄市區399通勤月票」（399點），讓社福資源運用更加彈性，也鼓勵長者及身心障礙朋友善用公共運輸，享受更便利、安全的移動服務。

一卡通公司也特別提醒，建議於申辦之前，請先完成MeNGo會員註冊並綁卡，再攜帶身分證、敬老卡或博愛卡，至高雄市各區公所辦理扣點購票。由於社福點數採每月核發、當月使用、不累積至次月，建議民眾依照自身搭乘需求妥善規劃使用。

除了高雄市擴大敬老卡及博愛卡的交通服務外，苗栗縣政府7月起也擴大敬老愛心卡使用範圍，新增縣內農會小舖等29處據點，持卡人可使用每月100點社福點數購買農特產品及生活用品（酒類除外），每月補助200點，可搭乘計程車，每趟上限100點，讓社福福利更貼近日常，也支持地方農業發展。

為了鼓勵長者健康運動，嘉義縣政府社會局首度攜手水上鄉全民運動館推出專屬優惠政策；包括有敬老卡長者：在特定「公益時段」，持敬老卡向場館申辦專屬「公益卡」即可免費入場；「非公益時段」則刷敬老卡扣除社福點數 30 點即可使用設施，超過 30 元部分由使用者自行補足差額。

愛心卡身障朋友：每日「第一次」進場享 1 小時免費；當日「第二次」進場則刷卡扣社福點數 30 點，超過 30 元由使用者自行補足差額，鼓勵培養規律運動習慣，提升健康與生活品質。

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