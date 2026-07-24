雙北百貨商場周邊房價曝 這兩區房價5字頭具成長潛力

大型商場的進駐，通常代表企業對於該區域的人口、未來發展具有一定信心，進駐後也往往帶動區域商業的活絡。永慶房產集團盤點雙北今年即將開幕及已開工的大型商場，並統計周邊800公尺內住宅近一年價量表現，發現新北市有3座商場周邊交易量表現亮眼，而南港區更一次囊括4座即將開幕的大型商場，成為雙北商場開發最密集的區域。

觀察數據，商場周邊住宅單價最親民的前三名，分別為板橋區的「遠百TPARK」、土城區的「統一複合式商場」以及新莊區的「宏匯廣場二期」。其中，遠百TPARK預計坐落於遠東通訊園區內，近一年周邊住宅平均單價約56.2萬元。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，遠百TPARK雖位於板橋區，但基地位置較為鄰近土城，並非新板特區等房價已高度成熟的精華地段，周圍也以老舊公寓為主，因此目前房價基期相對較低。不過，隨著遠百TPARK進駐後可望帶動當地商業機能提升，加上亞東生活圈的醫療資源與交通優勢，區域生活機能將更加完善，可望吸引更多人口與消費活動進駐，進一步帶動住宅需求增溫。

土城區的「統一複合式商場」與新莊區的「宏匯廣場二期」，陳金萍表示，兩者皆位於新興重劃區，區域仍處於開發階段，房價尚未完全反映建設利多，因此目前價格會相對親民，也具備較大的成長潛力。陳金萍指出，統一複合式商場就坐落在土城暫緩重劃區內，隨著重劃區內住宅建案陸續完工推案、人口逐步移入，區域居住需求可望持續提升，大型商場的進駐也有助於完善生活機能，進一步支撐房價。

至於宏匯廣場二期，屬於新莊區的重大BOT開發案一部分，也是新莊副都心重要開發之一，基地鄰近捷運新北產業園區站，具備雙捷運交通優勢，並結合轉運站、商辦及酒店式公寓等開發，可望持續吸引企業進駐與就業人口，帶動區域居住需求，未來發展備受看好。

在此次統計中，南港區共有4座大型商場入榜，成為未來幾年雙北大型商場開發最密集的區域。

陳金萍分析，南港近年已從過去以工業、展覽機能為主的區域，逐步轉型為結合產業、商業與居住機能的新興核心。隨著東區門戶計畫持續推動，以及南港軟體園區帶動大量就業人口進駐，區域生活機能日益成熟，也吸引建商持續投入開發，形成產業、人口與商業互相帶動的發展循環，因此成為雙北新興大型商場最集中的區域。

陳金萍表示，此次入榜的4座商場多採複合式開發模式，結合住宅、商辦與商場等多元機能，在為當地注入住宅供給的同時，也透過商業設施完善地區生活機能、藉由商辦導入就業機會，形成穩定的人流與居住需求，進一步提升區域發展動能，也為房市提供長期支撐。