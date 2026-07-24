生合攜手臺大研發乳牛專屬益生菌 提升乳量與乳品質

全球乳業加速朝向「減抗」與「精準飼養」發展，國立臺灣大學動物科學技術學系攜手益生菌大廠生合生物科技（1295），成功研發具宿主專一性的乳牛專屬益生菌，經長達300天牧場實證，證實可有效降低乳房炎發生率、提升乳量與乳品質，同時改善乳牛健康與飼料利用效率。

這項成果已榮獲「2025國家新創獎」，為臺灣機能性飼料與動物保健產業再添新動能。

臺大動科系陳明汝教授率領研究團隊，以乳牛瘤胃來源菌株為基礎，結合多體學（Multi-omics）分析與動物模型驗證，成功篩選出具高定殖能力與宿主專一性的功能性菌株，建立由B. longum APL30、L. salivarius K108及S. cerevisiae T15組成的乳牛專屬益生菌配方，突破市售益生菌多採非牛源菌株、效果受限的瓶頸。

為驗證實際效益，研究團隊分別於北部及南部兩座牧場展開長期試驗。其中，北部牧場18頭泌乳牛連續餵飼180天，南部牧場則追蹤50頭懷孕乳牛長達240天，直到分娩後兩個月，並同步觀察仔牛健康狀況。試驗期間完整記錄疾病、用藥、乳量及乳品質等指標。

結果顯示，補充乳牛專屬益生菌的牛隻，乳房炎及整體疾病發生率均明顯低於對照組，尤其初產牛改善最為顯著。由於乳房炎一直是酪農業最主要的經濟損失來源，此項技術有助降低醫療成本及淘汰率，提升牧場經營效益。

在乳品質方面，益生菌組牛隻的乳汁體細胞數（SCC）顯著下降，代表乳房健康狀況更穩定；同時，補充益生菌後可改善泌乳初期體態，持續餵飼更能增加總乳量，並提高乳蛋白率及酪蛋白率，進一步提升乳品品質與市場價值。

研究團隊進一步分析瘤胃菌相後發現，乳牛補充益生菌後，瘤胃微生物多樣性提升，Ruminococcus與Bifidobacterium等有益菌相對豐度增加，與微生物蛋白合成相關菌群也同步提升。功能分析顯示，牛隻在胺基酸及碳水化合物代謝能力明顯增強，代表益生菌可改善瘤胃微生物生態，提升飼料消化吸收與營養轉換效率，落實精準飼養。

此外，研究也發現益生菌效益可延續至下一代。補充益生菌的仔牛腹瀉發生率降低，腸道菌相與代謝功能同步改善，有助提升免疫力與疾病抵抗能力。

生合生物科技執行長楊三連表示，此次產學合作成功建立乳牛專屬益生菌技術，不僅可提升飼料效率、降低乳房炎風險，還能增加乳量及改善乳品質，兼具商業化潛力與市場競爭力，可望成為牧場健康管理的重要工具，協助酪農建立低風險、高效率的生產模式。

研究團隊指出，此項技術不僅符合全球乳業減少抗生素使用、低碳永續與動物福祉等發展趨勢，也展現臺灣在機能性飼料及動物保健領域的自主研發實力。隨著未來牧場應用逐步擴大，可望帶動臺灣畜牧產業升級，並提升國際市場競爭力。

臺大動科系攜手生合研發乳牛專屬益生菌降低乳房炎、提升乳量與乳品質。業者提供