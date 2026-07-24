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為首購族敲開一扇門 信義房屋許博均花一個月找到未公開房源

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋淡水重劃店主任許博均以「你的行為決定你是誰，你想成為誰，就必須有所行動」這句話作為他人生的信念。（圖：信義房屋提供）
信義房屋淡水重劃店主任許博均以「你的行為決定你是誰，你想成為誰，就必須有所行動」這句話作為他人生的信念。（圖：信義房屋提供）

不把房仲工作只當作媒合買賣，而是站在客戶角度，提前發現需求、解決問題，甚至替客戶想到還沒想到的事，真正有成就感的成交，是因為自己的努力，讓客戶買到最符合需求的家。信義房屋淡水重劃店主任許博均曾花了一個月時間為一位首購客戶逐戶拜訪屋主，詢問是否有賣房意願，在詢問了幾十個屋主後，最後找到有意、但尚未沒有公開出售，成功協助客戶完成購屋夢想。

許博均在大學財金系畢業後，起初兩年任職於餐飲業，從外場一路到管理職，在思考長期職涯時，希望挑戰更高價值的工作，由於房仲業具有高度專業性，也希望有一天能買到自己的房子，因此決定加入信義房屋，之所以選擇信義，也是因為看見完整的教育訓練與服務文化，希望在專業累積的同時，也能幫助更多客戶完成人生重要的購屋決定。

許博均分析，他長期服務的淡水，客群多以首購族、退休族為主，他觀察，第一次買房的年輕人，往往對屋況判斷、買賣流程、貸款程序等都充滿疑問；而退休族重視資產規劃與生活需求，因此他花最多時間陪伴客戶分析，分享不同案例，從物件選擇、財務規劃到未來裝潢方向，協助客戶做出最適合自己的選擇。

印象最深刻的一次服務，是協助一位年輕護理師買到與母親、伴侶共同居住的第一間房子。為了幫客戶完成心願，許博均鎖定符合需求的社區，一戶戶陌生開發，透過電話、寄信及登門拜訪，花了整整一個月尋找潛在屋主，拜訪數十戶後，最後真的找到有意出售、但未公開的物件，也順利完成這筆交易。

淡水重劃店店經理王志維表示，許博均是一位兼具專業、細心與耐心的優質房仲，他不只是專業回應客戶遇到的問題，還提前發現客戶沒想到的風險與需求，並讚揚他的服務「讓客戶覺得，是獨一無二不可取代的」，儘管他謙虛的表示，自己只是把該做的事情做好，他秉持著把客戶的夢想當作自己的夢想，為客戶找到心儀的家、並協助他們解決問題，就是最大的成就感。他也表示，房仲工作並不算輕鬆，但完成服務後收到客戶一句「還好有你」的感謝訊息，就讓他相信，自己真正為這份服務創造了價值。

目前，許博均已經買到了屬於自己的房子，達成他當初踏入房仲業設定的目標。他以「你的行為決定你是誰，你想成為誰，就必須有所行動」這句話作為他人生的信念。對於未來，他希望持續做好充足準備，順勢而為，把每一次服務都做到最好，陪伴更多客戶完成屬於自己的人生重要一步。

信義房屋 房仲 買房

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