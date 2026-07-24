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股市錢潮要轉向了？李同榮：五大因素醞釀、這時間房市可望迎活水

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
資料來源／吉家網
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近期台股劇烈震盪，市場關注資金下一站是否流入房市，房市趨勢專家李同榮表示，未來3至5個月，也就是2026年底前後，五大主客觀環境逐步成熟，就是資金回流房市契機。

台股在6月23日衝上48,218.8點歷史高檔後，隨即回落至7月20日的41,967.7點，短短一個月修正約13%，期間近半數交易日震盪超過千點，隨著市場波動劇烈，市場操作難度升高，也同時洗出了部分獲利了結的資金。

李同榮指出，高檔震盪最大的意義，不只是股價修正，而是大量獲利了結資金開始從股市流出，會不會流回房市，重要關鍵點在3-5個月後，若市場五大主客觀環境成形，包括股市良性修正、洗出獲利了結資金、房價適時鬆動，政策微幅鬆綁、遞延剛需進場、就是股市部分獲利了結資金回流房市的契機。

李同榮分析，台股高檔將進入震盪整理、股市三情境推演，以及股市良性修正後將有三類資金逐步回流房市。目前市場發展已逐步朝第二情境演進，也就是股市高檔震盪、房市逐步築底，形成股房資金重新配置的新循環。

他表示，未來數月將有五項主、客觀因素同步醞釀，使部分獲利了結資金逐步回流房市：

第一，股市高檔震盪整理，短線獲利空間縮小。

經歷一年多的大幅上漲後，市場進入高檔震盪階段，投資人追價意願降低，風險報酬比明顯改變。對不少獲利豐厚的投資人而言，降低持股比重、提高現金部位，已成為新的投資策略。

第二，大量獲利了結資金等待新的投資出口。

此次股市修正並非全面恐慌，而是伴隨大量獲利了結。這些資金並未消失，而是在等待下一個兼具安全性與成長性的配置標的。當股票波動加劇，資產配置需求自然提高，不動產便重新成為長期資產配置的重要選項。

第三，房市修正逐步反映價格，剛性需求開始回流。

房市在信用管制及高利率環境下，成交量已率先降溫，價格修正壓力也逐漸浮現。對於先前因房價過高而暫時棄房入股的首購族與換屋族而言，當房價逐步鬆動、議價空間增加，延遲買盤將開始尋找適合進場時機。

第四，政策壓力可望逐步微調。

若房市持續降溫、交易明顯萎縮，在兼顧金融穩定與經濟發展下，政府選前有機會適度調整信用管制措施。即使不是全面鬆綁，只要市場預期政策不再持續加壓，也有助於提升購屋信心。

第五，市場強弱分明，有利資金精準布局。

未來房市並非全面反彈，而是呈現「強者恆強、弱者續弱」的分化格局。具備產業人口支撐、交通建設、生活機能及稀缺性的產品，將優先吸引資金回流；相對條件不足的區域，仍將面臨價格修正壓力。因此，未來不是全面買進，而是「選對標的」比「選對時間」更重要。

2026年底將是股房資金輪動的重要觀察點，三種資金有機會逐步回流房市

李同榮表示，這一波股市高檔震盪所洗出的獲利了結資金，未來數月將重新尋找長期配置方向。若股市維持震盪整理、房價持續合理修正、政策預期轉趨穩定，李同榮預估2026年底前後將是局部資金回流房市的重要起點，而最有可能率先回流房市的資金主要來自三類：

第一，是因房價過高而延後購屋、轉向股市投資的首購族。

第二，是等待市場修正、暫緩購屋計畫的換屋族。

第三，則是高資產族群及法人資金，在股市獲利了結後，重新進行股、房、債等多元資產配置。

李同榮強調，這三類資金並非一次性全面回流，而是會隨著房價修正、政策預期改善及市場信心恢復，逐步分批布局。他也提醒，未來房市不會全面起漲，而是進入「選區域、選產品、選基本面」的新投資時代。真正掌握長期價值的資產，將優先受惠於這一波資金重新布局。

房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

資料來源／吉家網
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李同榮 房市 台股

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