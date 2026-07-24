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五項因素同步醞釀！李同榮：「這時間」是股轉房重要起點

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖／記者游智文攝影
房市示意圖／記者游智文攝影

近期台股近半數交易日震盪超過千點，隨著市場波動劇烈，市場操作難度升高，也同時洗出了部分獲利了結的資金。市場關注焦點是「這些資金下一站會去哪裡？」「棄房入股的資金會不會回流房市？」

李同榮表示，未來幾個月有五項因素同步醞釀，若股市維持震盪整理、房價持續合理修正、政策預期轉趨穩定，預估2026年底前後將是局部資金回流房市的重要起點。

第一，股市高檔震盪整理，短線獲利空間縮小。

經歷一年多的大幅上漲後，市場進入高檔震盪階段，投資人追價意願降低，風險報酬比明顯改變。對不少獲利豐厚的投資人而言，降低持股比重、提高現金部位，已成為新的投資策略。

第二，大量獲利了結資金等待新的投資出口。

此次股市修正並非全面恐慌，而是大量獲利了結。這些資金並未消失，而是在等待下一個兼具安全性與成長性的配置標的。當股票波動加劇，資產配置需求自然提高，不動產便重新成為長期資產配置的重要選項。

第三，房市修正逐步反映價格，剛性需求開始回流。

房市在信用管制及高利率環境下，成交量已率先降溫，價格修正壓力也逐漸浮現。對於先前因房價過高而暫時棄房入股的首購族與換屋族而言，當房價逐步鬆動、議價空間增加，延遲買盤將開始尋找適合進場時機。

第四，政策壓力可望逐步微調。

若房市持續降溫、交易明顯萎縮，在兼顧金融穩定與經濟發展下，政府選前有機會適度調整信用管制措施。即使不是全面鬆綁，只要市場預期政策不再持續加壓，也有助於提升購屋信心。

第五，市場強弱分明，有利資金精準布局。

未來房市並非全面反彈，而是呈現「強者恆強、弱者續弱」的分化格局。具備產業人口支撐、交通建設、生活機能及稀缺性的產品，將優先吸引資金回流；相對條件不足的區域，仍將面臨價格修正壓力。

李同榮表示，這一波股市高檔震盪所洗出的獲利了結資金，未來數月將重新尋找長期配置方向。若股市維持震盪整理、房價持續合理修正、政策預期轉趨穩定，預估2026年底前後將是局部資金回流房市的重要起點。

而最有可能率先回流房市的資金主要來自三類：

第一，是因房價過高而延後購屋、轉向股市投資的首購族。

第二，是等待市場修正、暫緩購屋計畫的換屋族。

第三，則是高資產族群及法人資金，在股市獲利了結後，重新進行股、房、債等多元資產配置。

李同榮強調，這三類資金並非一次性全面回流，而是會隨著房價修正、政策預期改善及市場信心恢復，逐步分批布局。未來房市不會全面起漲，而是進入「選區域、選產品、選基本面」的新投資時代。掌握長期價值的資產，將優先受惠於這一波資金重新布局。

李同榮表示，五項主客觀環境因素同步醞釀，若股市維持震盪整理、房價持續合理修正、政策預期轉趨穩定，預估2026年底前後將是局部資金回流房市的重要起點。圖／李同榮提供
李同榮表示，五項主客觀環境因素同步醞釀，若股市維持震盪整理、房價持續合理修正、政策預期轉趨穩定，預估2026年底前後將是局部資金回流房市的重要起點。圖／李同榮提供

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