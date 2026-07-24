破解次世代抗癌細胞量產密碼！富禾生醫獨家製程領航 GDT 療法規格化

富禾生醫（7773）近日宣布在次世代再生醫療領域取得重要突破！團隊成功開發出獨家細胞介素製程技術，可顯著提升新興癌症細胞療法─GDT（γδ T）細胞的抗癌殺傷力並提高擴增產量，一舉攻克產業規模化的瓶頸。

此外，富禾生醫首度實證「周邊血」於臨床規模的擴增效率及穩定度顯著優於「臍帶血」，為全球細胞治療產業規格化奠定了選材黃金標準。該項具備產業指標意義的研究成果，已正式發表於國際細胞與基因治療學會（ISCT）官方權威醫學期刊《Cytotherapy》。

富禾生醫創辦人暨總經理李建謀表示，富禾生醫研發團隊在傳統製程中，於特定時間點精準導入細胞介素 IL-12 與 IL-18，經實驗證實，以此培育出的進階型 GDTs（adGDTs），對癌細胞的毒殺活性呈倍數增長，且完好維持其「抗原呈現能力」。這表示細胞既能擔當前線殺手，亦能扮演傳令兵，啟動人體其他免疫援軍，破解了現行技術使細胞功能單一化的限制。

李建謀更進一步指出，目前市場上的細胞療法因安全性考量多以自體客製化產品為主，然而製程漫長（需數週）且成本高昂皆不利於普及適用。GDT細胞具備不易引發移植物抗宿主疾病（GvHD）的特性，在異體細胞藥物研發上被認定為細胞來源的首選。未來，如何安全有效的預先運用健康供體細胞大規模製造解凍即可注射的「即用型（Off-the-shelf）異體細胞療法」，將成為全球生技業的終極戰場。

在相同的標準化製程下，富禾生醫團隊進行跨細胞來源的測試，結果證實現階段「周邊血」才是符合商業規模量產的黃金來源：

團隊更抽絲剝繭找出臍帶血產量不佳的底層機制，發現其擴增效率與 BTN2A1蛋白表達呈顯著負相關。這項發現為未來開發臍帶血細胞來源產品之製程優化，提供了精準的導航地圖。

富禾生醫董事長趙毅也以他40多年的臨床腫瘤治療經驗強調，此篇研究論文通過嚴謹的國際同行審查認證，用數據證實了周邊血在商業量產上的絕對優勢，更精準找出了兼顧細胞產量與質量的機制關鍵。未來，富禾生醫將以此核心製程加速臨床試驗的推進，持續引領規格化免疫細胞療法的創新發展，填補臨床上未被滿足的醫療需求。