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供給吃緊 貨櫃三雄營運具想像空間

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃三雄長榮 （2603）、陽明及萬海第2季受惠美國關稅政策引發提前拉貨潮、全球港口壅塞及運價大漲，營收同步繳出亮眼成績單，法人看好第2季獲利將優於首季。儘管近期運價自高檔略為回檔，市場普遍認為第3季仍有傳統旺季支撐，加上供給仍偏緊，貨櫃三雄下半年營運仍具想像空間。

6月受關稅政策不確定性及全球港口壅塞加劇影響，推升國際海運運價，也帶動6月單月營收連三月攀升。

長榮海運累計上半年營收1,916.68億元，雖較去年同期微減2.4%，但受惠第2季運價大幅走揚，法人預期獲利表現將明顯優於首季。陽明上半年營收845.83億元，較去年同期小幅成長0.4%。萬海累計上半年營收765.41億元，年增6.3%。

根據Alphaliner最新預估，2026年全球貨櫃航運供給成長4.1%，需求成長2.5%；雖新船持續交付，但近期交船速度有限。

另一方面，美國擴大關稅措施促使企業提前備貨，推升旺季需求，供需仍維持相對緊俏，支撐運價維持高檔。上海出口集裝箱運價指數（SCFI）先前已連續十周上漲，顯示貨櫃運輸市場需求仍具支撐力。

法人分析，第3季需觀察美國關稅政策明朗化後，歐美年底備貨需求是否順利接棒。若貨量維持穩健，加上供需結構未出現明顯鬆動，長榮、陽明及萬海下半年營運仍具成長動能，市場對全年獲利表現仍抱持正向期待。

營收 運價 陽明

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