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李長榮股權 私募基金KKR要賣！潛在買家與協商對象未透露

經濟日報／ 編譯劉忠勇、記者任君翔／綜合報導
李長榮集團總裁李謀偉。彭博資訊
李長榮集團總裁李謀偉。彭博資訊

長榮集團總裁李謀偉接受彭博資訊訪問表示，私募股權基金KKR計劃逐步出售在李長榮集團的持股，將為該公司加速擴大半導體材料事業鋪路。

李謀偉說，隨著KKR逐步出售持股，加上榮化總經理劉文龍6月已退居幕後轉任集團顧問，使該公司能推動更積極的成長策略。但他未透露誰可能接手KKR的持股。KKR在2019年斥資新台幣478億元，以當時匯率計算約為15.6億美元，成為榮化最大股東。

李長榮集團加速轉型重點
李長榮集團加速轉型重點

2021年，李長榮宣布進軍美國，以2.8億美元在亞利桑那州投資設廠，據報導廠房預計2028年前後竣工，KKR也計劃退出這個事業。

李謀偉也說，KKR和劉文龍經營榮化較為保守，他談到台積電上周宣布在美國加碼1,000億美元支出時表示：「我推動擴張會比台積電稍快一點。」

李長榮集團由李謀偉的祖父李長榮1915年以木材業起家，李謀偉受訪時表示，企業每隔三、四十年就必須經歷重大轉型才能存活，「你必須改變，別無他途」。他的長子、Palm Drive Capital共同創辦人李宗翰也陪同受訪。

他未透露未來投資的確切數目，但表示美國的投資規模將「遠超」原定計畫，因為可能涵蓋多項產品的生產設施。他說，與南韓和日本夥伴的投資洽談仍在進行中。李長榮今年4月宣布與日本頂尖化學材料企業JSR合資，在台灣成立台灣捷時雅先進製造股份有限公司。

李謀偉本身也是私募股權基金的長期投資人。他表示，他的家族辦公室在新加坡營運，約99%的投資組合配置於私募股權基金和創投，未來將繼續迴避私募信用和資料中心等資產，儘管這些投資近年頗受追捧。

他說，「我們沒有投過任何一檔私募信用基金」，「我們內部曾多次辯論，最終決定不碰。我有許多投資老將朋友一頭栽進私募信用，如今都大失所望」。

李謀偉表示，他約十年前曾投資資料中心，但不會再繼續加碼。「坦白說，現在的風險已高於回報」，「我要求每年20-30%的年報酬率，這並不容易，所以我在投資選擇上必須非常挑剔」。

長榮 榮化 亞利桑那州

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