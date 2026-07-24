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工紙三雄迎庫存回補潮 下半年營運估逐步回暖

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
工紙市場可望迎來新一波庫存回補，工紙三雄下半年營運可望逐步回暖。聯合報系資料照
工紙市場可望迎來新一波庫存回補，工紙三雄下半年營運可望逐步回暖。聯合報系資料照

進入第3季傳統備貨旺季，在供給端無虞、出口需求穩健及內需逐步復甦等因素帶動下，工紙市場可望迎來新一波庫存回補。市場看好，工紙三雄正隆（1904）、榮成與永豐餘今年營運表現有望優於去年，下半年營運可望逐步回暖。

業者指出，今年產業景氣逐步擺脫去年低迷格局，主要受惠於國際地緣政治、美國關稅等不確定因素影響趨緩，加上國際原料價格自去年第2、3季高點後震盪回落。今年原料成本維持相對低檔，而工紙售價穩定，帶動產品毛利空間改善，整體獲利結構優於去年。

進入下半年後，隨著中秋節、電商購物旺季及海外耶誕節備貨需求陸續啟動，包裝用紙需求可望升溫，市場預期工紙價格仍具支撐，造紙產業營運有望逐季改善。

正隆表示，目前工紙市場價格維持穩定，客戶拉貨狀況符合預期。在原料成本維持低檔、漲價效益持續發酵下，今年營運表現可望優於去年。

市場布局方面，正隆指出，目前越南市場成長動能最為明顯。台灣市場以內需為主，需求表現相對平穩；近年勞力密集及出口導向產業持續由中國大陸轉往東南亞，加上越南具備人工成本優勢，吸引台商及國際企業設廠，帶動當地包裝用紙需求快速成長。

榮成則受惠於中國大陸工紙市場回溫、出口需求穩健及產品售價提升，營運動能升溫。法人指出，今年4月中旬以來，大陸工紙市場在傳統淡季中走出「淡季逆勢上漲」行情，紙價每噸累計上漲人民幣250元，供需結構明顯改善。

法人分析，供給端方面，工紙大廠透過彈性調整產能，加上產業鏈上下游庫存維持低水位，提升紙廠議價能力，有助紙價穩定向上。此外，夏季極端氣候增加，影響廢紙回收及運輸效率，加上能源、化工及物流成本仍具支撐，也提供紙價上漲動能。

需求方面，中國大陸出口表現優於預期，製造業接單與生產活動推升工業包裝用紙需求；同時電商物流持續成長，帶動瓦楞紙箱需求維持熱度。

永豐餘表示，台灣與越南的工紙市場仍受國際情勢影響，大宗原物料、運費、能源及化工等成本壓力尚未完全反映，公司持續與客戶溝通調整價格，以反映成本變化。對於中國大陸工紙市場，永豐餘認為呈現「先緩後穩」走勢，短期以控產、價格盤整為主；後續隨需求回升，價格可望同步走揚。

工紙 永豐餘 出口

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