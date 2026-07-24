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海運看旺季運價漲勢溫和 第3季價格有望維持相對高檔

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
貨櫃海運市場第3季旺季行情可望延續，漲勢將較上半年趨於溫和。聯合報系資料照
貨櫃海運市場第3季旺季行情可望延續，漲勢將較上半年趨於溫和。聯合報系資料照

全球貨櫃海運市場運價先前大漲十周後，連續兩周回檔，搶運潮退燒。最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）將於今（24）日公布，國內航運及物流業者普遍認為，目前市場屬於高檔整理，而非景氣反轉，預測第3季旺季行情可望延續，只是漲勢將較上半年趨於溫和。

整體來看，包括台驊（2636）、中菲行等物流業者均認為，下半年貨櫃海運市場難以複製航空貨運近期急單湧現、運價持續攀升的強勁表現，但整體仍將維持「旺季有撐、高檔震盪」格局。雖然運價不易重現上半年連番大漲走勢，不過在新船供給成長有限、港口壅塞及航商持續控艙等因素支撐下，運價仍有望維持相對高檔。

陽明、萬海也指出，本波運價修正屬於連續大漲後的技術性整理，主要反映台灣、中國大陸及東南亞出口至美國的提前拉貨與搶艙需求逐步消退，但並非終端需求明顯轉弱。目前整體運價仍遠高於年初水準，顯示市場基本面依然具有支撐力道。

物流業者分析，今年6、7月受美國關稅政策影響，市場提前拉貨效應發酵，一度推升海運運價逼近疫情期間高點，部分需求因此提前釋放。此外，去年美國對等關稅實施前也曾出現一波強勁拉貨潮，使今年同期比較基期墊高。

市場接下來真正的考驗，將是美國關稅政策明朗化後，第4季歐美年底備貨需求能否順利接棒，成為下一波運價與貨量成長動能。業界指出，現階段市場將先觀察美國關稅政策後續發展，再決定是否啟動新一波出貨潮。

長期而言，全球供應鏈正進入新一輪結構性調整。物流業者指出，貿易政策、地緣政治、海運供給、全球物流重組，以及AI基礎建設需求等五大力量，正重新塑造全球貨物流向，也改變物流服務的競爭模式。未來物流業比拚的不再只是運輸效率，更重要的是協助客戶因應政策變化、降低供應鏈風險、提升營運韌性，並掌握全球供應鏈重組帶來的新商機。

業者也觀察，隨著全球供應鏈變化速度持續加快，貨主與貨攬業者對關稅政策、地緣政治及運價變化更加敏感，過去淡旺季分野已逐漸模糊，市場節奏不斷改變，也使今年下半年、尤其是第4季海運市況增添更多變數，後續仍須持續觀察政策與需求面的最新發展。

運價 中菲行 上海

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