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離岸風電開發3-3招標 納保底收購價

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

離岸風電區塊開發3-3期選商已起跑，將於9月30日截止收件。經濟部昨（23）日公告3-3期行政契約內容，納入一年彈性併網機制，簽約業者可於達成一定條件下，向經濟部申請延後一年完工併網，行政契約中亦明定每度2.29元之保底收購價格，以利業者計算開發風險

離岸風電3-3期規劃容量3.6GW（百萬瓩），並以2030年至2031年為併網年。根據業者反映意見，簽約業者可於達成「所有風力機組之水下基礎設置」或「全部設置總容量50%已完工併聯」之一時，向經濟部申請延後一年完工併網。

至於保底價格，是指開發商洽簽購售電合約（CPPA）購電業者，若出現空窗期，期間由台電以每度2.29元收購，讓開發商在無法順利售電時，仍有現金流。

經濟部昨日公告離岸風電區塊開發3-3期行政契約，主要是明確開發權利及義務，讓開發商進行投標評估。首先，在3-3期為擴大開發量能，獲配業者可依序受分配「擴充風場」，兩風場將個別簽訂行政契約，權利及義務回歸各自契約辦理。

其次，3-3期行政契約已將ESG規劃之在地產業經濟效益及能源韌性義務之查核及違約責任明確化，簽約業者應分別於融資到位後或完工併聯後六個月內提交落實計畫，並定時繳交執行期報。

第三，3-3期納入一年彈性併網機制，簽約業者可於達成一定條件下，向經濟部申請延後一年完工併網，亦訂定每度電保底收購價格。

離岸風電 經濟部 風險

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