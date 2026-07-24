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經部畫藍圖！離岸風電開發政策釋利多 吸引開發商投入

經濟日報／ 記者歐芯萌江睿智／台北報導
為推動離岸風電，經濟部畫出政策藍圖。圖／台電提供
為推動離岸風電，經濟部畫出政策藍圖。圖／台電提供

為推動離岸風電經濟部畫出政策藍圖，昨（23）日首度宣布區塊開發3-4期、3-5期選商規劃，分別於2027年、2029年選商，且併網皆以四年為期，釋出政策大利多。

業界解讀，政府釋出三大訊息，首先，政府發展離岸風電發展方向不變；其次，一口氣畫出3-4、3-5及浮動式風場選商計畫，有助業者提前規劃；最後，併網以四年為期，有助業者工程、財務規劃，更多開發商都有機會投入。

離岸風電政策藍圖、專案融資情形
離岸風電政策藍圖、專案融資情形

總統府昨日召開國家氣候變遷對策委員會第八次委員會議，經濟部會中報告「離岸風電中長程發展規劃」，明確釋出未來選商、併網年限等訊息。

賴清德總統表示，台灣離岸風電裝置容量排名全球第五，去年發電量首度突破100億度，接下來不僅要讓離岸風電穩健發展，更要完善產業供應鏈與人才培育，並落實環境評估，確保能源轉型兼顧供電穩定、環境永續與地方發展。

離岸風電政策採三階段發展，目前示範階段、潛力場址都已有成績，區塊開發階段，包含3-1期、3-2期已完成分配約4.4GW（百萬瓩），今年3月經濟部已公告3-3期選商機制，昨日也公布行政契約。

根據經濟部規劃，3-4期、3-5期將分別在2027年、2029年選商，選商容量各為8GW。3-4期併網年度為2032年至2035年，3-5期為2036年至2039年，各為四年。

經濟部表示，將以每四年一期、每期釋出8GW容量，朝2030年前完成選商，以建立長期穩定且具可預期性的推動機制。

另外「浮動式示範」風場，則規劃選商容量原則「2+1」案，每案100至200MW（千瓩），預計2026年招商、2032至2033年併網。

對於全球通膨、升息導致風場建置成本提升，經濟部次長賴建信說，未來對於3-3、3-4、3-5期開發，經濟部將優化程序。政院已有專案小組跨部會協調。

離岸風電 經濟部 總統府

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