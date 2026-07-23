91APP舉辦零售論壇 發表AgentOne平台幫助業者接觸客戶、有效行銷

零售餐飲全通路行銷業者91APP*-KY（6741）23日舉行2026零售高峰會。91APP產品長李昆謀表示，零售與餐飲都進入AI代理時代，91APP推出供店家整合在內部營運系統，可諮詢營運數據和策略的AgentOne平台，以及三個子平台產品，包括幫助店家投放有效廣告的MediaOne、打造客戶關係的EngageOne、AI（人工智慧）優化的SearchOne，幫助商家在OMO時代快速掌握客戶消費行為並即時行銷。

91APP去年底完成智慧餐廚科技業者iCHEF，打造餐飲與零售雙通路。6月合併營收2.01億元，月增9.5%，年增32.4%；今年1至6月合併營收10.99億元，較去年同期成長31.7%，單月與上半年累計營收雙雙創下同期新高。

李昆謀表示，AI應用已從單純回答問題，進入可協助完成實際任務的階段，AgentOne平台和店家營運系統整合取得數據資料，結合平台系統本身產業知識，AI理解產業情境，針對營運數據做分析，以聊天方式就能獲得數據和策略分析，更可進一步要求AI提供行銷策略，若覺得可行也可讓AI直接執行。

李昆謀指出，91APP將推出三項新產品，分別應用在廣告投放、影音內容與搜尋流量管理。第一項是廣告投資工具MediaOne，在單一預算下依據受眾、素材與平台進行投放與調整，也能由AI接手日常優化工作；第二項是用戶旅程平台EngageOne，依據用戶使用履歷與需求自動生成更細緻的促銷方式，有效強化消費體驗；第三項則是強化AI搜尋成果的SearchOne，協助品牌掌握來自傳統搜尋與AI搜尋的流量來源，並追蹤是否被提及、資料是否被取走，進行AI搜尋優化，擴大曝光率。