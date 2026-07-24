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智慧經營／凱基證券總經理林志宏 隨機最佳化 發揮AI實力

經濟日報／ 黃彥宏
凱基證券總經理林志宏帶領凱基獲得多項業務指標業界第一。凱基證券／提供
凱基證券總經理林志宏帶領凱基獲得多項業務指標業界第一。凱基證券／提供

在台灣金融科技與數位轉型加速的浪潮中，新上任的凱基證券總經理林志宏，以充滿活力的姿態帶領團隊在台股與海外市場開疆闢土。身為證券業的掌舵者，他語調沉穩、眼神堅定，談著未來的數位布局與國際化治理，腦中已擘劃出公司發展的全新藍圖。

客戶導向 成果豐碩

回顧林志宏的職涯，是一張標準的國際移動地圖。他擁有史丹佛大學管理科學與工程學博士的頂尖學歷，並在金融證券業深耕超過25年。他曾任荷蘭銀行衍生性產品部數量分析主管，隨後在凱基證券擔任資深副總經理，並曾跑遍五個國家，包含出任泰國凱基證券營運長。

談起在泰國開疆闢土的經歷，林志宏分享：「泰國凱基證券在當地是上市公司，屬於轉投資公司。為了符合當地法規，當時在台灣必須先辦理辭職，無法享有一般外派人員的台灣勞健保。」

「這牽涉到當地法人主體性的問題，因此，除了我以外，一級主管全數起用泰國本土人才，落實跨國營運與區域整合。」這段沉穩踏實、在國際法規與文化中淬煉求生的長足經驗，不僅鍛造出林志宏帶領團隊建構領先同業市占地位的實力，也造就了他協助台灣優質企業進入資本市場的優異領導特質。

這份「以客戶為導向」的跨國治理心法，在近期開出耀眼的成果。在國際權威財經媒體《FinanceAsia》的評選中，凱基證券奪下「台灣最佳私人銀行大獎」等四項榮譽。這不僅是凱基的里程碑，更是台灣金融史上首度有證券商成功擊退眾多銀行，奪得私人銀行的最高殊榮。

人才養成 跨部輪調

林志宏深知，財富管理的核心關鍵在於「人才」，為迎戰亞洲資產管理中心業務，凱基已啟動跨部門輪調，致力將前線同仁培養為能提供全面性方案的「解題型顧問」。同時，凱基更與瑞銀集團旗下子公司UBS Partner獨家策略合作，正式導入國際級的「凱富RichLife」理財規劃系統，攜手客戶共同茁壯。

除了頂尖系統的加持，林志宏也透露，其博士論文有一部分正是研究機器學習與AI深度學習底層的核心邏輯——隨機最佳化（Stochastic Optimization）。為了加速AI在公司內部的戰略轉型，林志宏大刀闊斧組織調整，打破傳統企業將AI編制在資訊部門（IT）的作法，將AI團隊拉升至資訊長（CIO）直轄，並直接向總經理匯報。

在建置好精細的「AI資料平台與資料中台」後，也全力建置一連串的「AI Agent（人工智能代理）」，思考如何利用AI把投資顧問的功能無限放大。

雖然身為總經理，林志宏卻毫無架子，非常重視客戶的建議與反饋。他指出，凱基的新版App主打「客製化」，使用者可以像拉積木一樣，自由調整首頁配置，看行情、看指數、看技術線型，都能依個人習慣自訂。

從亞太市場的法規前沿，到台灣落地應用的App介面，林志宏用融匯了五國經驗的國際視野與全力以赴的拚勁，提供全方位的金融解決方案。他不僅帶領凱基獲得多項業務指標業界第一，更用創新思維引領數位轉型，在數位與傳統、機器與人性之間，實現成為亞洲領先金融機構的願景。

凱基 泰國 台股

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