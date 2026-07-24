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老園丁耕讀筆記／重塑成本曲線 搶當贏家

經濟日報／ 朱永光（合睿教練顧問公司管理合夥人）

近年烏俄戰爭、美伊戰爭中東衝突，讓世界看見新型態戰爭正在成形。戰場焦點已從航母、戰機與飛彈，逐步轉向無人機、AI、自主系統、衛星通訊與即時數據分析。

軍工產業也同步轉型，從過去「少量高價、長周期」的模式，走向高消耗、快速迭代、AI化與無人化的新軍工時代。其中，2017年成立的Anduril最具代表性。它迅速崛起的關鍵，不只是打造新武器，而是將矽谷的創新思維帶入國防體系。

美國軍工產業正加速「矽谷化」，強調軟體優先、資料驅動、AI與快速迭代，這股浪潮也影響台灣新創圈。但從創投實務來看，真正改變產業的從來不只是技術，而是成本曲線。每一次產業革命的背後，都是有人找到更低成本、更快速度與更大規模的解決方式。

40多年前，那正是冷戰最緊張的年代，我在西雅圖攻讀研究所，研究高能雷射、氣體動力學與熱力學。我和許多工程師都相信，人類終究能建立一道堅不可摧的防禦網。

最具代表性的構想便是雷根提出的「星戰計畫」（SDI），試圖以太空雷射攔截洲際飛彈。然而多年後回頭看，我們發現SDI真正面對的挑戰不是技術，而是成本。攻擊者只須增加飛彈數量，防禦者須需建構龐大的偵測與攔截系統。當攻擊成本遠低於防禦成本，再先進的技術也難以形成長期優勢。

今天的烏俄戰場某種程度上正重演當年的故事。一架攻擊型無人機成本僅數百至數千美元，但攔截它的防空飛彈往往高達數十萬美元。於是攻擊方追求的不再只是精準，而是以大量低成本攻擊持續消耗對手。

即使防禦方每次成功攔截，也可能在資源上逐漸失血。這正是星戰計畫曾面臨的核心問題：當攻擊能被大量複製，防禦若無法規模化，終將陷入消耗戰。

因此，高能雷射重新受到關注，因為它有機會將昂貴攔截降至接近「電費成本」。真正被改變的不只是武器，而是成本曲線。

這種現象不只發生在戰場，也出現在資安與AI世界。攻擊者只須找到一個漏洞，防禦者卻必須守住所有入口。生成式AI讓釣魚郵件、深偽影片與輿論操作能大量複製，持續降低攻擊成本。

相較之下，驗證真偽、建立制度與監控風險的成本依然高昂。當攻擊可以規模化，而防禦仍仰賴逐案處理時，競爭的天平便開始向攻擊方傾斜。

這也是近年觀察許多新創公司最大的體會。媒體產業裡，AI能大量生成內容，但真實性與品質仍須逐篇驗證；金融產業裡，詐騙手法能快速複製，監管與防堵卻須層層建立。看似不同產業，背後其實是同一條競爭法則：誰能重新定義成本曲線，誰就能改變產業格局。

年輕時，相信技術可以解決問題。年長後，逐漸理解：技術只是表象，結構才是本質。回顧當年在實驗室與雷射、熱力學和震波方程式奮鬥的歲月，看到的不再只是工程問題，而是一個更大的命題：世界上的競爭，無論是戰爭、商業還是創新，本質上都是一場關於成本如何流動的競爭。

因此，對於今天想投入新軍工產業的創業者而言，最重要的問題或許不是：「我的技術有多先進？」而是：「我的方案，是否改變了成本結構？」

因為下一個改變世界的創新，不一定來自最強大的技術。它更可能來自那個率先重新定義成本曲線的人。而這或許正是新軍工時代最值得深思的底層邏輯。

中東 無人機 美伊戰爭

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