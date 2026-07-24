策略行銷／AI自動化 整理流程做起

這一年，很多企業都在談AI自動化。有人研究ChatGPT企業版，有人學n8n、Zapier、Make，也有人一開口就想做AIAgent。工具看起來都很厲害，問題是工具厲害，不代表公司流程會變順。

但在協助企業導入的現場，我愈來愈確定一件事：AI自動化的重點，往往不是AI，而是流程。如果流程本來就混亂，AI只會讓混亂跑得更快。企業真正該問的，不是「要學哪一套工具」，而是「哪一段工作最值得先變順」。

所以我通常不會一開始就做很大的題目，而是從營運流程裡，找一個範圍小、重複高、痛點明確的地方開始。

例如報工單。很多現場作業原本靠紙本書寫，再由內勤人員重新輸入。這不只浪費時間，也容易字跡不清、資料延遲。若改成簡單的Web App，讓現場人員直接用手機填寫、拍照、送出，資料就能立刻進入系統，後續統計、通知、查詢也能接著做。

運輸管理表也是一樣。原本司機或倉管用紙本、Excel、Line來回報，資訊散在不同地方。改成手機可操作的表單後，出車、簽收、異常、回報都可以被記錄下來。少掉的不是一張紙，而是大量重複抄寫、追問與補資料的時間。

這才是AI自動化最適合開始的地方。不是最炫，而是最容易讓人感覺「工作真的變順了」。

當一段流程完成自動化之後，再往前或往後延伸，就會自然很多。報工完成後，可以往前接派工，往後接成本統計。運輸回報完成後，可以往前接出貨排程，往後接客戶通知。自動化不必一口氣做完，先把一段流程做穩，再逐步擴出去。

這裡有一個關鍵：產出最好是工具，而不是單次內容。

很多企業一開始會說，想用AI寫網站內容。這當然可以，但如果只是產出一篇文章，價值很有限。更好的做法，是建立一套內容流程：誰提供產品資料、誰確認受眾、AI產出哪些版本、誰審稿、誰發布、發布後如何追蹤成效。這樣做出來的不是一篇文章，而是一套可重複使用的內容生產系統。

AI導入的價值，不是幫公司完成一次任務，而是讓同類任務以後都能更快、更穩、更少出錯。因此，導入AI自動化時，最花時間的地方常常不是寫程式，也不是接API，而是跟人確認他們原本怎麼做事。

誰先收到資料？誰判斷正不正確？誰有權限修改？哪一種情況要主管確認？哪一種異常要停下來？哪一個欄位一定要填？這些瑣碎問題，正是自動化能不能成功的核心。

流程愈清楚，AI愈能接手。流程愈模糊，AI愈容易做錯事。

這也是為什麼很多企業主想導入AI，但最後問題又回到人身上。過去太多工作靠經驗、默契、口頭提醒在運作；要變成系統，就必須先把人的工作方式說清楚、寫清楚、界定清楚。

好的AI自動化，不是叫人配合複雜工具，而是讓工具配合人的工作。

企業不需要一開始就追最熱門的AI名詞。先找一個重複、耗時、容易漏、範圍小的流程，把紙本變手機，把人工轉錄變即時紀錄，把單次產出變成可重複使用的工具。當團隊感受到第一段流程真的變順，自動化才有機會擴大。

There is NO MAGIC,only BASIC。AI可以放大效率，但前提是你先把流程整理到值得被放大。