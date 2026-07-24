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顯而立見／高CP值感受 提升商業價值

經濟日報／ 陳顯立（潮網科技產品策略長）

在追求高CP值的社會中，消費者往往不是照自己需要的來消費，而是照想像來消費。他們想要的東西，通常比實際需要的還要多得多。這反映的不是單純的貪心，而是一種結構性的焦慮。大家都怕吃虧，都希望花出去的每一塊錢都值得，都希望自己看起來是聰明的消費者。所以在這個資訊太多、選擇太雜的時代，讓人感覺「我賺到了」這件事，往往比「我真的需要」還重要。

這就是所謂的心理安慰經濟。你以為消費是用錢換商品，其實是用焦慮換一種安心感。

所以我們在設計商業的時候，不能只滿足客戶需要的那一部分，要去設計那個讓他感覺自己賺到的部分。因為如果你只給他剛剛好的，他就會開始精打細算，預算一緊就會縮手。但如果你給他超過預期，他就會有一種我賺到了的感覺。

當價值和價格的落差出現時，CP值的感覺就會跳出來。

而最容易讓人感覺CP值高的模式，就是定額吃到飽。你付一個固定的價格，但裡面的內容一直給，不管是課程、支援還是資源，只要超出他的想像，他就會感覺這價格超值。只要這個價格高過我們實際營運的成本，就有空間可以獲利。

前提是什麼，要先盯好成本。先訂出我們願意承受的營運成本，然後去找市場可接受的價格點，接著往這個價格上面去堆疊內容，堆到客戶覺得值。

那堆疊的東西要堆什麼，最有效的就是那些沒辦法被標準化的東西。比方說你跟我吃飯是一種價值，跟張忠謀吃飯又是另一種價值。你跟巴菲特吃飯，可能還要拍賣才搶得到。這不是食物的問題，是人所帶來的意義。人會讓整個價值的層級往上拉。

商業的價值，從來不只在價格裡，而常常藏在那些價格定不出來的地方。這就是我說的，用故事賣信任，用人創造無法標價的價值。

你做到這件事，他買得甘願，買完還想介紹朋友來。因為他不只是得到一份服務，而是參與了一種更高層次的「對自己的想像」。

你現在賣的東西、開的服務，回去看一看，是不是都只在對應「他需要的」那一塊。如果是的話，試著想辦法再往前半步，去補上那個「他想要的」落差，甚至給得更超過。

這不一定要多花錢。你只要放進人，放進故事，放進信任，價值就會升起來。到最後，你賣的也許不是產品，是參與，是他對自己的期待，是他覺得「我選對人了」的那份確定感。

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