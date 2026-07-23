大城營建機構別出心裁以品酒會詮釋ESG 從土地永續串聯未來生活

企業永續理念已從報告書走進日常生活。大城地產（6171）暨大城營建機構首度以舉辦《From Soil to Soul從土壤到酒杯》品酒會型式，透過自然酒(Natural Wine)來認識土地、生態與永續農業的關聯，將ESG理念轉化為生活體驗，也藉此與住戶交流對居住環境及土地價值的看法。

活動邀請曾任米其林三星餐廳「Taïrroir態芮」及米其林二星「侯布雄」專業侍酒師Vincent Huang擔任講者。他指出，一款葡萄酒的品質，關鍵不僅在於品種、年份或釀酒工藝，更取決於土壤是否健康；葡萄酒也被視為最能展現土地風貌的農產品，酒體中的礦物感、酸度與層次，反映的是土壤生態與風土特色。

活動中安排五款酒款品飲，分別帶出低干預釀造、氣候變遷、生物多樣性、小農耕作及再生農業等議題，讓與會者透過品飲認識自然酒與永續農業的關聯。

其中，來自台中外埔的「樹生埔桃酒」成為活動亮點。該酒款累積獲得6金7銀及1項首獎，並曾獲法國米其林餐廳選用，也曾作為國宴用酒，展現台灣在地風土特色與地酒文化價值。

大城營建機構提到，如何善待一塊土地；呈現它原生多樣性，並讓下一代仍舊能看見土地的美好，是身為建築業的我們反覆思考的命題。不論是葡萄酒釀製或是從居住環境出發，永續ESG早已從理論或SOP深入生活周遭。

而與會的「大城吾界」準住戶們，對於永續環境的認知更有深刻體會，其中包含為二代置產的家庭客，就是看中「大城吾界」的棟距景觀，希望留給子女更好的成長環境。

還有一位為父母購置新家的住戶，希望讓長輩能擁有便利卻又不吵雜的生活，他提到曾多次到基地附近散步，除了視覺開闊帶來的心境療癒之外，清新空氣、蟬聲蛙鳴更讓他深深感受到這片土地的稀有可貴。

大城營建機構董事長賴源釗表示，ESG不只是建築規格，更是企業對土地、環境與未來生活的長期承諾。從一場品酒會串聯土地、生態與社區文化，也展現品牌將永續理念落實於產品與服務的實踐力，成為大城持續深化品牌價值的硬實力。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康