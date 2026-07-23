房市、股市「K型」變「i型」 台中不動產聯盟協會理事長蘇興民這樣說

台中市不動產聯盟協會23日舉行第七屆第一次會員代表大會，完成新一屆理監事改選，由現任理事長蘇興民順利連任，持續帶領協會凝聚不動產產業菁英力量，延續交流互動的精神，共同開創未來發展新局。

面對當前房市景氣低迷，蘇興民分析指出，台灣房市、股市及整體經濟不再是上下極端分化的「K型市場」，而是逐漸轉變為「i型市場」，也就是「只剩一點支撐，其他底層站著仰望」，凸顯當前市場信心與資源分配高度分化。

針對8月即將上路的青安3.0政策，蘇興民說，若維持購屋總價2,000萬元上限，首購族在都市區恐面臨居住品質下降問題。以台中市新屋均價每坪65萬元計算，扣除車位後，2,000萬元僅能買約28坪，若規劃3房，每間房甚至只能容納單人床，恐陷入「買得起、住不好」的兩難。

蘇興民也呼籲金融機構，在房貸審核上除了考量金融風險，也應顧及自住需求，避免過度緊縮授信而「傷及無辜」，同時不應形成市場所詬病的VIP授信制度。他認為，若金融機構以存款多寡作為貸款條件，或利率優劣的重要依據，恐進一步擴大社會不均與財富差距。

他批評，當前金融市場出現「可以貸款當沖、卻不能貸款買房」的特殊現象，資金政策若過度偏向股市，可能導致資金配置失衡。若全民資金過度集中股市，也可能對整體社會與經濟結構帶來負面影響，金融政策應更重視居住正義與資源合理配置。

台中市不動產聯盟協會是由地政士、估價師、仲介、代銷、經紀人及建設等不動產相關領域的現任與歷任理事長共同組成，目前共有33位會員。

包括台中市不動產開發公會理事長謝麟兒、不動產估價師公會理事長江晨旭、不動產仲介公會理事長林志雲、不動產代銷公會理事長林聖力、地政士公會理事長游天德及租賃住宅公會理事長張玉玲等人。

蘇興民指出，不動產產業涵蓋層面廣泛，各領域間息息相關，唯有透過更多交流與合作，才能在市場變化中掌握趨勢、互相學習。未來聯盟將持續凝聚會員向心力，提供良好的交流平台，讓各界菁英能夠分享經驗、交換觀點，發揮聯盟匯聚各方力量的價值。

展望未來，蘇興民期許在全體會員共同支持下，持續深化聯盟交流功能，凝聚不動產產業專業人士的力量，攜手為台中市不動產市場發展貢獻心力，開創更加穩健、共榮的未來。