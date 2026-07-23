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台泥獲中華信評確認「twA+/twA-1」信用評等 展望維持穩定

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

台泥（1101）23日表示，中華信用評等公司（中華信評）本日確認台泥長期發行體信用評等為「twA+」、短期發行體信用評等為「twA-1」，評等展望維持「穩定」。

中華信評指出，此次評等反映台泥身為台灣、葡萄牙土耳其最大水泥製造商，在大陸南方重點省份仍具備令人滿意的市場地位。同時，台泥近年持續拓展非水泥業務、多元化事業布局，並擴大全球水泥事業版圖，加上擁有具高價值的土地與投資性不動產，提供公司良好的財務彈性，成為支撐此次評等的重要因素。

中華信評也指出，台泥對波動性較高的大陸市場仍有一定程度的曝險，水泥產業具有產品標準化程度高、需求波動較大的特性，加上綠色相關業務獲利能力仍有提升空間，均為此次評等考量的限制因素。

在財務展望方面，中華信評預估，儘管未來兩年台泥為支應較高資本支出，借款水準仍將維持相對高檔，但受惠於 EBITDA 產生能力持續復甦，以及出售土地與持股帶來的現金流入，借款對 EBITDA 比可望由2025年的3.1倍，逐步改善至2.6倍至2.9倍區間。

台泥表示，此次評等結果再次肯定公司穩健的市場地位、財務體質與多元化事業布局。未來將持續優化資本配置、提升營運效率，透過資產活化與核心事業發展，強化財務韌性，穩健推動低碳轉型與永續經營。

台泥 葡萄牙 土耳其

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