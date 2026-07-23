長佳智能「骨質密度人工智慧篩檢系統」取得台灣 TFDA醫材許可

長佳智能（6841）23日宣布，其「十六比特骨質密度人工智慧篩檢系統(16 Bit Rho)」取得台灣TFDA醫材許可。本產品經過多中心臨床驗證合作，總共收集了包含美國與拿大的資料集共4,242對X光影像/DXA（雙能量X光吸光式測定儀）的檢查報告配對案例，可分析 50 歲以上患者的腰椎、胸椎、胸部、骨盆、膝蓋或手/手腕的X光影像，以辨識出低骨質密度(BMD)的病患。

據統計全球約有 2 億人罹患骨質疏鬆症，其中每 3 位 50 歲以上女性就有 1 位、每 5 位男性就有 1 位受到影響。此疾病常被低估診斷，目前已知可透過預防性的生活型態調整及藥物治療來改善。

長佳智能說明，十六比特的設計目的是作為一種低骨質密度初步篩檢工具，當 50 歲以上的病患接受 X 光檢查時，本產品會自動輸出一個介於 1 至 10 之間的Rho分數，數字越高表示越可能具有低骨質密度，這個分數將包含在報告中，該報告可傳送回 PACS 供醫師解讀，無縫整合至醫師現有的工作流程中。

長佳智能的骨密度篩檢系統與國內現有類似產品的最大不同在於其可針對腰椎、胸椎、胸部、骨盆、膝蓋或手/手腕六大部位的X光影像進行分析，而市場上的其他競品大多只具備分析胸腔X光片的能力。據分析，台灣一年照射的X光約 3,500萬件，50歲以上約2,100萬件，六大部位約1,400萬件，導入此系統後，對醫院、病患與健保機構都具有正向幫助。

長佳智能至今已取得56張國內外醫材許可證，包括15張美國FDA、23張台灣TFDA、6張泰國、6張馬來西亞、5張越南及1張新加坡的醫材上市許可，為國內數位醫療領域擁有最多張美國FDA台灣TFDA醫療AI醫材許可的公司，這些許可證的取得充分證明公司研發技術與產品的安全和可靠性。在國內外市場拓展方面，目前產品與服務已在全球70個以上客戶使用，預期將持續擴展市場並持續成長。