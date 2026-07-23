快訊

惡保母虐死剴剴判無期定讞 家屬律師：傷痛不會因官司結束而消失

「打坐被打比較多下」見習僧心生怨恨 放火燒毀600年古寺

胡瓜脫口「離婚2次」全場驚呆 丁柔安反應曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

長佳智能「骨質密度人工智慧篩檢系統」取得台灣 TFDA醫材許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

長佳智能（6841）23日宣布，其「十六比特骨質密度人工智慧篩檢系統(16 Bit Rho)」取得台灣TFDA醫材許可。本產品經過多中心臨床驗證合作，總共收集了包含美國與拿大的資料集共4,242對X光影像/DXA（雙能量X光吸光式測定儀）的檢查報告配對案例，可分析 50 歲以上患者的腰椎、胸椎、胸部、骨盆、膝蓋或手/手腕的X光影像，以辨識出低骨質密度(BMD)的病患。

據統計全球約有 2 億人罹患骨質疏鬆症，其中每 3 位 50 歲以上女性就有 1 位、每 5 位男性就有 1 位受到影響。此疾病常被低估診斷，目前已知可透過預防性的生活型態調整及藥物治療來改善。

長佳智能說明，十六比特的設計目的是作為一種低骨質密度初步篩檢工具，當 50 歲以上的病患接受 X 光檢查時，本產品會自動輸出一個介於 1 至 10 之間的Rho分數，數字越高表示越可能具有低骨質密度，這個分數將包含在報告中，該報告可傳送回 PACS 供醫師解讀，無縫整合至醫師現有的工作流程中。

長佳智能的骨密度篩檢系統與國內現有類似產品的最大不同在於其可針對腰椎、胸椎、胸部、骨盆、膝蓋或手/手腕六大部位的X光影像進行分析，而市場上的其他競品大多只具備分析胸腔X光片的能力。據分析，台灣一年照射的X光約 3,500萬件，50歲以上約2,100萬件，六大部位約1,400萬件，導入此系統後，對醫院、病患與健保機構都具有正向幫助。

長佳智能至今已取得56張國內外醫材許可證，包括15張美國FDA、23張台灣TFDA、6張泰國、6張馬來西亞、5張越南及1張新加坡的醫材上市許可，為國內數位醫療領域擁有最多張美國FDA台灣TFDA醫療AI醫材許可的公司，這些許可證的取得充分證明公司研發技術與產品的安全和可靠性。在國內外市場拓展方面，目前產品與服務已在全球70個以上客戶使用，預期將持續擴展市場並持續成長。

人工智慧 美國

延伸閱讀

益得法說會／首款自主研發鼻噴劑下半年上市 2027年加速美國市場布局

每8人就有1人腎臟病！醫曝「早期警訊」 高風險者每年必做「1+1」檢測

泰宗反覆性泌尿道感染新藥U101三期期中分析 獲建議「繼續進行」

高齡換照新制凸顯聽損危機 失智風險高5倍

相關新聞

房市329檔期急凍！預售揭露量探近6年新低 僅2縣市逆勢回溫露曙光

打房陰霾未退，今年房市329檔期熱度明顯退燒。據信義房屋統計實價資料，今年329檔期（3月到5月）全台預售揭露量僅9,645件，探近6年新低，反映房市大漲後轉入冷靜期。不過，值得一提的是，若以區域來看，新北、新竹5月卻逆勢回升，買氣回流未歇。

台泥獲中華信評確認「twA+/twA-1」信用評等 展望維持穩定

台泥（1101）23日表示，中華信用評等公司（中華信評）本日確認台泥長期發行體信用評等為「twA+」、短期發行體信用評等為「twA-1」，評等展望維持「穩定」。

AI紅利未及服務業 台灣連鎖暨加盟協會：籲政府正視缺工困境

AI帶動科技製造業接單暢旺，今年經濟成長率預估10%，但服務業普遍感受不到高經濟成長動能的紅利，依然面對缺工壓力，台灣連鎖暨加盟協會(TCFA) 23日舉辦流通經營者餐會，理事長蔡德忠表示，缺工是連鎖業無法掙脫的經營困擾，將進行會員企業調查找出對策，希望政府審慎看待缺工問題。

都更分回房地租賃期限拉長 台北星鑽20戶月底打頭陣

財政部國產署去年啟動檢討租賃期限，推出國有房地標租續租新制度，放寬標租房地得續租3次，租期最長為20年，配合新制上路首批推出20戶臺北市大安區「台北星鑽」都更分回房地，預計於7月底公告標租。

高鐵攜手全聯迎N700ST新車 聯名便當、甜點7月24日起開賣

迎接新世代列車N700ST即將於7月底出廠、8月中旬抵台，台灣高鐵首度攜手全聯福利中心推出跨界聯名活動，自7月24日至9月3日推出3款聯名便當、7款甜點及福利熊限定周邊商品，除全台全聯門市外，也將於高鐵桃園、台中、嘉義、台南及左營五大車站快閃櫃販售。

台北101購物中心高端消費升溫 全年業績可望續創高

台北101總經理朱麗文表示，今年上半年商場業績年增近2成，在股市及整體經濟帶動下，買氣明顯回溫，新台幣300萬元以上精品...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。