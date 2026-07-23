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AI紅利未及服務業 台灣連鎖暨加盟協會：籲政府正視缺工困境

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
AI紅利未及服務業！台灣連鎖暨加盟協會：籲政府正視缺工困境。台灣連鎖暨加盟協會／提供
AI紅利未及服務業！台灣連鎖暨加盟協會：籲政府正視缺工困境。台灣連鎖暨加盟協會／提供

AI帶動科技製造業接單暢旺，今年經濟成長率預估10%，但服務業普遍感受不到高經濟成長動能的紅利，依然面對缺工壓力，台灣連鎖暨加盟協會(TCFA) 23日舉辦流通經營者餐會，理事長蔡德忠表示，缺工是連鎖業無法掙脫的經營困擾，將進行會員企業調查找出對策，希望政府審慎看待缺工問題。

服務業缺工潮來襲，除少子化，也與年輕人對工作期待已改變有關，導入AI應用可增加效能，但無法解決服務溫度需要的人力。TCFA顧問、義美董事長高志尚表示，近年旅宿業缺工已嚴重影響國際觀光服務品質，政府適度開放外勞解決燃眉之急，連鎖業也需要大量服務人力，應深入思考可行對策，與政府主管機構溝通及建言。

高志尚也說，面對AI時代，企業與員工都要持續學習，他建議員工一定要做兩件事，一是想辦法取得合適的專業證照；二是下班後一定要再學習其他領域的知識，也可以是第二或第三外語，建構個人多元能力及工作韌性，以符合變動時代的需求。

AI新時代將影響產業趨勢，台灣連鎖暨加盟協會特別邀請台新新光金（2887）首席經濟學家李鎮宇以「駕馭經濟大重組時代」為題演講，李鎮宇說，全球AI資本支出持續帶動台灣經濟成長，這是根植於過去四十年來台灣科技製造業不斷進化升級的條件，這次是需求在供給之前，不會發生像網路泡沫的情況，不過，這也是史上第一次消費與投資呈現反向走勢，AI帶動股市狂潮，股市沒有產生強大的外溢效果，因為勞動階級擔心工作被取代而更不敢花錢。

面對產業失衡的壓力，台灣連鎖加盟協會不建議政府採取補貼措施，而期待有大格局的產業平衡發展之長遠策略。李鎮宇認為，《企業併購法》第44-2條修法，鼓勵產業凝聚力量，合組產業控股公司是提高競爭力的可行策略，而透過璞玉指數，如政府能引導壽險資金適度投資優質傳產上市櫃公司，也有助平衡產業發展。

蔡德忠認為，在經濟大重組的時代，連鎖業也要與時俱進，不斷經營升級，只是缺工問題難解，多數連鎖業已透過僱用二度就業等中高齡員工、與學校建教合作、僱用外國來台學生打工等作法解決部分缺工壓力，未來如何人機協作也是解決方法，不過，需求大於供給，各企業老闆碰面還是不斷談到缺工之苦，協會將進行會員深入調查，盤點企業需求現況，再研議可行對策。

AI時代面對跨領域的競合，台灣連鎖暨加盟協會不斷建構流通產業生態圈的平台，理事長蔡德忠授證五家新會員，包括：專業通路天掌五金提供全方位工具解決方案；綠楓顧問專做美國簽證及移民法律服務，協助連鎖業赴美投資及員工外派等商務需求；上洋（6728）集團投資的日智家電引進承襲日本三洋研發底蘊的品牌「AQUA」，結合現代美學與創新智慧技術，為各類連鎖通路與空間提升場域質感；保華資安傳承自中保科技（9917）與中華資安（7765）國際兩大集團的技術、通路與虛實整合服務經驗，專注提供連鎖企業全方位資安防護；台灣富士軟片資訊提供全方位數位轉型解決方案，涵蓋事務機整合、文件協作平台、企業流程自動化及 IT 維護。

人力 缺工

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