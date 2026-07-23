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都更分回房地租賃期限拉長 台北星鑽20戶月底打頭陣

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

財政部國產署去年啟動檢討租賃期限，推出國有房地標租續租新制度，放寬標租房地得續租3次，租期最長為20年，配合新制上路首批推出20戶臺北市大安區「台北星鑽」都更分回房地，預計於7月底公告標租。

國產署都更分回房地「台北星鑽」去年7月18戶首次改採標租，但因無人投標導致流標，也促成國產署檢討標租租賃期限。台北星鑽去年標租時，每坪年租金底價2,968至3,345元，每戶年租金底價大致落在約400萬元至700萬元，據了解，在重新評定後，租金有機會上調。

為加速活化國產署透過參與都市更新分回國有非公用房地並降低管理維護成本，財政部國產署去年啟動檢討租賃期限，日前6月1日修正發布國有非公用不動產出租管理辦法，並於23日修正發布國有非公用不動產標租作業要點，推出國有房地標租續租新制度，標租房地得續租3次，租期最長為20年，以期提升民間投標國有房地意願，促進閒置資產活化。

國產署表示，國有房地標租租賃期限為5年，以往承租人有意繼續使用，僅得申請標租機關於租期屆滿前重新辦理標租，視開標結果由原承租人得標或依決標之年租金優先承租。

這次修正公布後，7月23日（含）以後公告標租之國有房地，其承租人得於租期屆滿6個月前申請換約，最多可換約續租3次，租期最長可達20年，提供承租人更長租期的保障。續租之年租金則於每次續租時，按消費者物價房租類指數變動率調整，但不得低於原租約年租金，兼顧租金合理性及國庫收益。

都更 台北 國產署

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