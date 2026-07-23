高鐵攜手全聯迎N700ST新車 聯名便當、甜點7月24日起開賣

迎接新世代列車N700ST即將於7月底出廠、8月中旬抵台，台灣高鐵首度攜手全聯福利中心推出跨界聯名活動，自7月24日至9月3日推出3款聯名便當、7款甜點及福利熊限定周邊商品，除全台全聯門市外，也將於高鐵桃園、台中、嘉義、台南及左營五大車站快閃櫃販售。

台灣高鐵表示，此次聯名商品包裝均融入N700ST列車設計元素，希望讓民眾在品嚐美食之餘，也提前感受新世代列車即將抵台的氛圍。

此次推出3款美味堂熱便當，包括「醬香燒肉」、「照燒雞腿排」及「糖醋雞丁丼」，以「旅途中的經典風味」為概念，採用日本進口醬汁，並大量選用台灣在地食材，外包裝則搭配N700ST限定束帶，結合新車圖樣與速度感設計。

甜點部分，首波將於7月24日推出「杯子蛋糕」、「特濃巧克力杯子蛋糕」、「檸檬台式馬卡龍」、「日式烤甜甜圈」及「法式奶油小點」等5款商品；第二波則推出「高鐵造型燒」及「高鐵銅鑼燒」，共7款聯名甜點，包裝同步融入高鐵新車意象。

此外，全聯吉祥物「福利熊」也首度換上高鐵列車長制服，推出聯名限定周邊。8月21日起將開賣「福利熊X台灣高鐵絨毛娃娃」及兼具玩偶、抱枕功能的「高鐵列車變身抱枕」，民眾可憑10福利點加價換購。

另自7月25日至8月16日，每周六、日於全聯及大全聯門市單筆消費滿700元，即可獲得當周指定款「福利熊高鐵聯名多用文件夾」一個，共四款，每款限量25萬個，送完為止。

台灣高鐵表示，此次跨界合作希望以「新車抵台、全民歡慶」為主題，透過全聯通路推出民眾日常可接觸的商品，讓旅客無論在車站或門市，都能感受迎接N700ST新車的喜悅，也期待新列車明年正式投入營運，提供旅客更優質的搭乘體驗。