台北101購物中心高端消費升溫 全年業績可望續創高

台北101總經理朱麗文表示，今年上半年商場業績年增近2成，在股市及整體經濟帶動下，買氣明顯回溫，新台幣300萬元以上精品交易筆數增加，主顧客單筆消費金額更從過去約300萬、500萬元，提高至3000萬、5000萬元，看好今年業績可望再創新高。

台北101今天舉行中秋檔期記者會。朱麗文表示，去年台北101購物中心業績創歷史新高，今年截至目前仍維持成長，「今年全年一定會再創新高」。

台北101商場事業處營運長方君之表示，今年消費力道明顯優於去年，受整體經濟及股市表現亮眼帶動，珠寶、腕錶等奢侈品需求增加，因消費者愈來愈重視保值與增值，高單價精品成交明顯提升。

方君之指出，今年300萬元以上精品交易筆數增加，相較過去以300萬、500萬元交易為主，今年更常見主顧客一次購買3000萬、5000萬元商品，高總價成交明顯增加。

除了本地高端消費外，海外旅客消費結構也出現變化。方君之表示，目前韓國旅客為最大客群，占比約3成；歐美旅客已躍升至第2位，占比近2成，超越過去居第2位的日本旅客。歐美旅客主要受商務交流增加帶動，也因認為台灣物價相對便宜，平均消費金額約較其他國家旅客高出3成。

她觀察，韓國旅客因受「台灣感性」旅遊風潮帶動，喜愛台灣美食，也發現他們特別喜歡美食街鐵板燒、牛肉麵等特色餐飲；歐美旅客除了購買精品之外，也會購買101紀念酒等高單價伴手禮。

至於中秋檔期，方君之指出，台北101今年首度推出千元以下的980元月餅禮盒，取代過去1280元價格帶，希望回應企業送禮有預算需求。另外也首度推出3980元聯名禮盒，目前預購率已達8成；也看好今年3款中秋禮盒銷售量可望較去年成長3成。