房市329檔期急凍！預售揭露量探近6年新低 僅2縣市逆勢回溫露曙光

打房陰霾未退，今年房市329檔期熱度明顯退燒。據信義房屋統計實價資料，今年329檔期（3月到5月）全台預售揭露量僅9,645件，探近6年新低，反映房市大漲後轉入冷靜期。不過，值得一提的是，若以區域來看，新北、新竹5月卻逆勢回升，買氣回流未歇。

統計近年3月到5月的329檔期表現，2022年、2023年預售揭露案件數都有2.5萬與2.7萬件，景氣高峰2024年甚至衝到4.6萬件，不過房價高漲與央行第七波管制降溫後，2025年降到1.2萬件，今年甚至不到萬件的揭露量。

若以區域表現來看，5月表現較去年同期的區域明顯成長有新北市與新竹地區，新北市去年5月揭露784件，今年則揭露963件，新竹地區則是從95件回升到260件，都看到買氣回籠，台北市則是較去年同期持平，5月揭露373件，年微增4件，桃園、台中與高雄都出現年減表現。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去經驗一個月均量約7,000餘件，但最近兩年的329檔期都有點冷，主要反映民眾對於短期房價高漲區域，消費者不覺得現在不買明年會更貴，反而觀察房價是否鬆動，等待是否有更好的出手時機點，不過也因為市場反應清淡，開發商不急著推案導致新案開案數量減少，也導致交易量縮，仍處於個案表現市場，反而有特色包括品牌建商、大基地推案、短期內不容易再出現類似條件的個案，仍有機會在當前的市場有順銷的機會。

曾敬德指出，在雙北以外的區域買氣降溫最為明顯，反應比較快且成本控制得當的開發商，有些已經不再挑戰區域高價回歸市場行情，過去經驗當市場高漲過後，少數反應較快的開發商會降價搶市，也可以試探出當前市場胃口能夠接受的價格，較有利價格探底與等待買氣回籠的契機。