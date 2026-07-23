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全聯最大店開幕首日業績直逼量販 大型複合店瞄準下一代店王

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全聯最大店開幕首日業績直逼量販！大型複合店瞄準下一代店王。記者侯思蘋／攝影
全聯最大店開幕首日業績直逼量販！大型複合店瞄準下一代店王。記者侯思蘋／攝影

全聯加速零售版圖升級，從傳統生鮮超市朝複合型零售平台邁進。全聯總經理蔡篤昌23日表示，日前開幕的全聯最大店台中進德店開幕首日表現亮眼，整體業績已直逼量販店水準，其中熟食調理單日業績達50萬元，顯示消費者對熟食、即食商品需求持續提升。

他表示，台中進德店並非全聯大型店型的最終版本，今年還會推出更進階的新型態大型複合店，打造「最新、最具特色」的門市型態。未來大型店將針對烘焙麵包、熟食調理以及前店後廠加工等品類，給予更大的空間與商品配置，與現有大型店型呈現差異化。

新北市泰山的全興門市已穩居店王超過15年，蔡篤昌指出，不過隨著大型複合店逐步成熟，未來新型態大型店有機會挑戰現有店王地位。

蔡篤昌表示，全聯過去曾嘗試發展Mini PX MART等較小型店型，但經過市場驗證後發現，超市消費仍以「一站式購足」為主要需求，小型店因商品結構不完整，空間效益與營運效率相對有限，因此後續轉向標準型全聯及大型複合店發展。

他強調，大型店並非越大越好，展店仍需考量地點、成本與經營效益，「大跟小不是衡量店競爭力的唯一標準，重點是能不能創造獲利」。

在商品結構調整方面，蔡篤昌坦言，全聯目前在魚肉蔬果等傳統市場核心品類已有競爭優勢，但熟食調理、便利菜等即食商品仍有提升空間。

隨大全聯加入，全聯也將借助量販體系累積的專業能力與人才資源，加強熟食調理布局。大全聯內部設有「生鮮學校」，透過專業技術培訓與認證制度，未來相關經驗也將逐步導入全聯體系，提升熟食商品能力。

在線上布局方面，全聯外送服務涵蓋Uber Eats、foodpanda及自有「小時達」平台，目前小時達占比最高。今年1至6月，小時達占整體外送服務比重已達四成以上，進一步拉開與Uber Eats、foodpanda的差距。

蔡篤昌表示，外送專法上路後，可能增加營運成本，但全聯仍堅持線上線下同價，不會透過調漲售價轉嫁成本，增加費用將由公司吸收。

他指出，全聯布局外送主要是因應消費者購物習慣改變，部分消費者因時間或便利性需求轉向線上採購，透過外送服務不僅能增加消費場景，也能強化線上競爭力，鞏固市場護城河。

蔡篤昌表示，目前全聯「小時達」平均配送時間約20多分鐘，服務滲透率持續提升，未來將持續整合線上與線下資源，打造更完整的零售服務模式。

全聯 超市 高鐵

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