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勞保收支出現死亡交叉 勞動部：雇主提繳率粗算中

中央社／ 台北23日電

學者指出勞保去年支出大於收入、已呈死亡交叉。勞動部今天表示有對提高雇主提繳率進行粗略估算。勞團盼提升雇主提繳率至12%，但學者專家對以企業規模或勞工年資區分比率表達疑慮。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天舉行「勞退新舊制相關修法」公聽會。勞動部次長黃玲娜表示，目前各界對於雇主提繳率要提高多少，有不同看法，勞動部目前有做粗略估算與內部討論，也會持續跟勞工團體溝通。

黃玲娜說，面對未來退休潮，靠勞保的收入要來負擔支出，缺口會越來越大。但勞退新制雇主提繳率，及提升分級上限等，會影響到目前已經提繳的60多萬個事業單位，與800萬名適用勞工，因此將多方面審慎考量研議。

台灣工人鬥陣總工會理事長何政家指出，政府鼓勵勞退自提，但低薪勞工，反而因無力自提而與租稅優惠無緣；且分配投資收益時，高薪勞工反可以獲得更高的收益分配，整體無助於政府進行社會重分配。因此主張，應讓舊制勞工可以從優選擇；並調整21年沒有調的新制，將雇主提繳率自6%提升至12%。

淡江大學風險管理與保險學系副教授郝充仁指出，根據勞保局統計，去年勞保已經出現保費支出大於收入的死亡交叉，且預估到2034年，每年收支差異會達5000億元，2043年更會達到1兆元，因此目前勞保已經面臨重要的臨界點。

若要提高勞退新制6%的雇主提繳率，淡江大學產業經濟學系教授蔡明芳指出，現在各提案版本有些以規模、年資或職位區分，但自己認為，這些方案邏輯上並非那麼合理。他說明，企業規模部分，大企業本來薪水、環境較好，如果連退休金提撥都更高，可能會加劇「K型經濟」發展，讓不同規模企業的勞工福利落差更嚴重。

員工年資部分，蔡明芳表示，年輕人起薪本來就低，如果提撥率也低並不合理。且目前資深員工比重較高的企業，往往是年輕人較不願進入、利潤率較低的傳產，如果再提高提撥壓力，可能反而加速這些企業退場，更不利於勞工。

勞保 勞動部 雇主

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