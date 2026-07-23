全聯首進高鐵站！全聯美味堂跨界高鐵搶攻軌道經濟

全聯餐食版圖再擴張，攜手台灣高鐵布局軌道經濟。全聯與高鐵展開跨界合作，於7月24日起推出美味堂聯名熱便當等四大合作，並首度進駐高鐵站設立全聯快閃店，將餐食服務延伸至旅運場景。

全聯總經理蔡篤昌表示，此次合作共有四大亮點。首先推出八款聯名商品，包括三款美味堂熱便當及五款We Sweet甜點，24日起於全台全聯、大全聯門市開賣；其次推出福利熊與台灣高鐵聯名周邊商品；第三則是在桃園、台中、嘉義、台南及高雄五座高鐵站設置全聯快閃店；第四則配合新世代列車到來，推出聯名紀念贈品。

蔡篤昌指出，其中最期待的就是高鐵站快閃店。過去很難想像超市品牌能夠進駐高鐵站，大家想到的通常都是便利商店，未來旅客將可在高鐵站直接購買熱騰騰的美味堂便當。他表示，美味堂自2014年推出以來，品牌已發展12年，若能正式進軍高鐵站，將是品牌發展的重要里程碑。

全聯表示，高鐵穩定的旅運人流持續帶動站內熱食、輕食及即食商品需求成長，此次合作除將美味堂餐食服務延伸至旅運場景，也同步推出We Sweet聯名甜點及福利熊列車長造型周邊，打造涵蓋正餐、甜點及生活小物的一站式旅程體驗，預估可帶動美味堂業績成長約一成。

看準便利餐食需求持續增加，全聯近年持續完善美味堂一日三餐產品布局。目前美味堂熱便當販售門市已持續擴大，2026年預計導入超過800家門市，全年銷售量可望突破1,000萬個，持續擴大熟食版圖。

美味堂近四年營業額成長六成，受到中食市場爆發，銷售量與回購率雙位數成長。對於美味堂未來的執行重點，全聯表示，將朝更多店點販售、夠多聯名合作、更多新品開發與更多元價格帶四大焦點前進。