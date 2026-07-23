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從道路材料開始 永䥶推動台灣瀝青產業邁入碳足跡管理新階段

經濟日報／ 記者吳秉鍇／台南即時報導

淨零轉型、公共工程永續治理與供應鏈碳管理成為產業關鍵課題之際，永䥶集團23日宣布，其生產的「瀝青混凝土密級配新料」已順利取得環境部產品碳足跡標籤，成為國內瀝青混凝土產業導入產品碳足跡管理制度的指標案例。

永䥶表示，相較於一般 ESG 宣告多停留在企業總體層級或年度報告書的被動揭露，產品碳足跡標籤進一步將環境碳資訊落實到「單一產品」與「生命周期碳排結構」。對道路工程產業而言，這代表瀝青混凝土材料不再只是依據品質、規格、價格進行評估，也開始具備可被查證、可被標示、可被採購端納入永續評估的碳資訊基礎，為綠色工程決策開啟了全新的多維度模型。

瀝青混凝土廣泛應用在道路、停車場、車道、機場、自行車道與人行道等鋪面工程，是基礎建設中大量使用而且高度關鍵的核心材料。當國內公共工程、上市櫃公司供應鏈與大型開發案逐步面對更嚴格的碳揭露與永續採購要求，材料端是否具備可信賴的環境數據，已成為未來工程治理的重要基礎。

永䥶此次取得產品碳足跡標籤，產業意義不只在於單一企業完成標籤核定，而是為瀝青混凝土這類基礎建材，建立了一套可被主管機關核定、第三方查驗及採購端引用的產品碳管理基礎。

這代表碳管理不再只是企業內部的行政議題，而是開始延伸至供應鏈與工程設計階段。未來，當工程單位評估材料選擇、供應鏈管理與低碳施工策略時，工程治理的起點將得以大幅前移。

隨著企業 ESG、政府淨零政策與永續採購逐步深化，綠色採購的範疇不再只限於終端消費品，而是逐漸延伸至重工業材料、供應鏈與基礎建設領域。產品碳足跡標籤可作為綠色採購與永續採購評估中的環境資訊參考依據之一，協助業主、營造廠、開發商及供應鏈夥伴，在材料選擇時納入生命周期碳排放資訊。

永䥶認為，瀝青混凝土作為道路工程的核心，若能建立產品層級的碳資訊，不僅能協助企業掌握自身製程和原料端的碳排熱點，還能幫助工程採購端在既有的品質、工期與成本之外，逐步建立「碳管理」與「低碳材料選用」的評估邏輯。

這個改變也代表，未來道路工程的永續轉型，不能只在完工後被動報告，而應從材料採購、生產製程、供應鏈管理與施工應用階段即開始導入，讓碳資訊在工程規劃階段就介入決策節點，而不是事後彙整的成果報告。

碳足跡 淨零 環境部

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