竹北市西公園煥然一新 為科大生活圈宜居加分

新竹縣竹北市西公園整建後重新開放，串聯市東公園成「雙市公園」。信義房屋（9940）表示，公園煥然一新，讓成熟住宅區的生活品質再升級，成為購屋族選房時的重要加分條件。

信義房屋竹北台科大店專案經理李祐銘表示，市西公園過去偏向自然公園型態，樹木密集、視線容易受遮蔽，蚊蟲也較多，尤其到了晚上光線昏暗，附近居民普遍較少前往散步。整建後調整植栽配置，提升整體通透感，原有籃球場搭配全新兒童遊戲設施與大片草坪，也讓公園具備舉辦大型活動的條件。去年聖誕節試營運期間，就吸引不少親子家庭參與，與過去幾乎無人停留的景象形成明顯對比。

李祐銘觀察，居民普遍認為整建後的公園更有安全感，白天及晚上人潮都有增加。雖然房價尚未因公園更新立即反映，但市容品質已成為購屋族評估的重要考量。近年竹北也持續優化公共設施，縣政府周邊停車場陸續設置電動車充電樁，生活便利性持續提升。

房市方面，李祐銘表示，雙市公園周邊涵蓋竹北科大生活圈，住宅產品以屋齡約12至13年的電梯大樓為主，成交單價約每坪50萬至55萬元；縣政府周邊屋齡約20年以上的社區，每坪仍有4字頭行情。生活機能方面，三民路、光明三路一帶餐飲選擇多元；由於縣政府周邊沒有重劃區，鄰近的台科大重劃區便成為區域指標，在地知名建商近期也將推出新案。

若將範圍擴大至整個竹北科大生活圈，頭前溪河岸第一排住宅近年交易也明顯升溫。李祐銘指出，該區以大坪數景觀豪宅為主，今年以來已有約5至6戶成交，較往年一年約1至2戶明顯增加，多數為高樓層產品，總價普遍超過4,000萬元。隨著科技產業帶動高資產客群增加，不少購屋族偏好具景觀條件與指標性的河岸住宅，也帶動區域豪宅市場交易較往年活絡。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，竹北縣政府周邊屬於發展成熟的生活圈，重大建設已大致到位，現階段更著重公共空間品質與生活機能的持續優化。隨著雙市公園正式啟用，結合完整行政機能、商業設施及住宅環境，可望持續提升區域居住吸引力，成為自住客與科技族群購屋時的重要考量。