快訊

MLB／李灝宇解釋為何0好3壞出棒 洋基柯爾幫助打右投更有信心

三大法人聯手買超164億元！台積電最後5分鐘急拉 台股攻45K失利仍翻紅

剴剴案落幕！惡保母劉彩萱凌虐手段「五花八門」 最終判無期徒刑定讞

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北市西公園煥然一新 為科大生活圈宜居加分

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
信義房屋竹北台科大店專案經理李祐銘表示，市西公園整建後調整植栽配置，提升整體通透感。圖／業者提供
信義房屋竹北台科大店專案經理李祐銘表示，市西公園整建後調整植栽配置，提升整體通透感。圖／業者提供

新竹縣竹北市西公園整建後重新開放，串聯市東公園成「雙市公園」。信義房屋（9940）表示，公園煥然一新，讓成熟住宅區的生活品質再升級，成為購屋族選房時的重要加分條件。

信義房屋竹北台科大店專案經理李祐銘表示，市西公園過去偏向自然公園型態，樹木密集、視線容易受遮蔽，蚊蟲也較多，尤其到了晚上光線昏暗，附近居民普遍較少前往散步。整建後調整植栽配置，提升整體通透感，原有籃球場搭配全新兒童遊戲設施與大片草坪，也讓公園具備舉辦大型活動的條件。去年聖誕節試營運期間，就吸引不少親子家庭參與，與過去幾乎無人停留的景象形成明顯對比。

李祐銘觀察，居民普遍認為整建後的公園更有安全感，白天及晚上人潮都有增加。雖然房價尚未因公園更新立即反映，但市容品質已成為購屋族評估的重要考量。近年竹北也持續優化公共設施，縣政府周邊停車場陸續設置電動車充電樁，生活便利性持續提升。

房市方面，李祐銘表示，雙市公園周邊涵蓋竹北科大生活圈，住宅產品以屋齡約12至13年的電梯大樓為主，成交單價約每坪50萬至55萬元；縣政府周邊屋齡約20年以上的社區，每坪仍有4字頭行情。生活機能方面，三民路、光明三路一帶餐飲選擇多元；由於縣政府周邊沒有重劃區，鄰近的台科大重劃區便成為區域指標，在地知名建商近期也將推出新案。

若將範圍擴大至整個竹北科大生活圈，頭前溪河岸第一排住宅近年交易也明顯升溫。李祐銘指出，該區以大坪數景觀豪宅為主，今年以來已有約5至6戶成交，較往年一年約1至2戶明顯增加，多數為高樓層產品，總價普遍超過4,000萬元。隨著科技產業帶動高資產客群增加，不少購屋族偏好具景觀條件與指標性的河岸住宅，也帶動區域豪宅市場交易較往年活絡。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，竹北縣政府周邊屬於發展成熟的生活圈，重大建設已大致到位，現階段更著重公共空間品質與生活機能的持續優化。隨著雙市公園正式啟用，結合完整行政機能、商業設施及住宅環境，可望持續提升區域居住吸引力，成為自住客與科技族群購屋時的重要考量。

竹北 科大 信義房屋

延伸閱讀

北台灣百億大案房價揭曉！竹北「時華」每坪衝近90萬元稱冠

捷運萬大線2027年通車！沿線房市熱區曝 這站一年交易174戶最熱

新北大巨蛋落腳樹林 機五基地具備交通優勢、廣大腹地

分科測驗考斗六、虎尾房價掀熱議 張麗善：代表雲林被看見了

相關新聞

離婚就取消補貼！房仲：去年5萬對離婚 「青安3.0」恐變懲罰條款

婚育家庭申請青安3.0額度最高有1,500萬，不過財政部指出，六年利息補貼期間若離婚，多出的額度部分將停止補貼。台灣房屋根據內政部資料，統計國人離婚婚齡，去年全台離婚對數約5.2萬對，粗離婚率為千分之2.23，其中有約2萬對的離婚伴侶，婚姻跨不進第七年，等於每一千人當中就有一位婚姻撐不滿6年。

全聯首進高鐵站！全聯美味堂跨界高鐵搶攻軌道經濟

全聯餐食版圖再擴張，攜手台灣高鐵布局軌道經濟。全聯與高鐵展開跨界合作，於7月24日起推出美味堂聯名熱便當等四大合作，並首度進駐高鐵站設立全聯快閃店，將餐食服務延伸至旅運場景。

竹北市西公園煥然一新 為科大生活圈宜居加分

新竹縣竹北市西公園整建後重新開放，串聯市東公園成「雙市公園」。信義房屋（9940）表示，公園煥然一新，讓成熟住宅區的生活品質再升級，成為購屋族選房時的重要加分條件。

TGR 攜 XBOX 進軍漫博會 《極限競速：地平線6》實車、模擬器同步登場

誰說賽車只能在賽道上奔馳？TOYOTA GAZOO Racing（TGR）首度跨界攜手台灣微軟XBOX，將全球知名賽車遊戲《極限競速：地平線6》（Forza Horizon 6）搬進2026漫畫博覽會，7月23日至27日在台北世貿一館打造沉浸式競速體驗，除了展出1:1還原遊戲塗裝的GR YARiS實車，也設置最新遊戲模擬器挑戰區，並推出限定扭蛋活動，搶攻遊戲與年輕族群市場。

和運租車27日起受理競價拍賣 底價每股35.59元

和泰汽車（2207）旗下移動服務事業和運租車（7855）上市腳步邁入最後階段，配合初次上市前公開承銷，將於7月27日至29日辦理股票競價拍賣，競拍底價為每股35.59元，採價高者優先得標，預計7月31日開標，並規劃於8月中旬正式掛牌上市。

東方風能完成台電二期海纜建置 旗艦工程船啟航前進歐洲離岸能源市場

離岸能源基礎建設領導廠商東方風能（7786）23日宣布，完成台電離岸風電二期海纜建置工程，旗下旗艦工程船「東方海威」將於7月26日啟航，預計第4季抵達歐洲，投入挪威、英國及德國北海地區離岸能源、油氣開發及海底基礎建設工程，啟動全球化營運布局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。