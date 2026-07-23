TGR 攜 XBOX 進軍漫博會 《極限競速：地平線6》實車、模擬器同步登場

誰說賽車只能在賽道上奔馳？TOYOTA GAZOO Racing（TGR）首度跨界攜手台灣微軟XBOX，將全球知名賽車遊戲《極限競速：地平線6》（Forza Horizon 6）搬進2026漫畫博覽會，7月23日至27日在台北世貿一館打造沉浸式競速體驗，除了展出1:1還原遊戲塗裝的GR YARiS實車，也設置最新遊戲模擬器挑戰區，並推出限定扭蛋活動，搶攻遊戲與年輕族群市場。

本次展區最大亮點，就是首度公開展示與《極限競速：地平線6》遊戲中相同塗裝的GR YARiS，以1:1比例完整還原官方設定，讓玩家不僅能在遊戲中駕馭，也能近距離欣賞真車，感受虛擬與現實結合的魅力。現場完成拍照打卡並標註GR台灣官方Instagram，即有機會獲得限量品牌贈品。

除了實車展示，TGR也規劃《極限競速：地平線6》賽車模擬器體驗活動。玩家完成指定任務並追蹤GR官方Instagram後，即可挑戰最快單圈紀錄，在指定賽道上競逐每日最快圈速，優勝者還可獲得限定好禮。

此次合作也串聯XBOX展區活動，玩家完成指定遊戲體驗並於社群平台打卡、標記XBOX台灣官方帳號，每日前100名完成任務者，可獲得XBOX限量薯片夾，讓玩家在享受競速遊戲之餘，也能體驗更多互動樂趣。

此外，現場同步推出期間限定GR扭蛋機，只要完成指定任務即可獲得一次扭蛋機會，採「人人有獎」方式回饋參觀民眾。獎項包括多款GR品牌限定商品，其中最大獎為《極限競速：地平線6》封面主打車GR GT限量造型悠遊卡，預料將成為車迷與玩家爭相收藏的熱門紀念品。

TGR表示，希望透過此次與XBOX合作，讓更多年輕族群及遊戲玩家近距離接觸GR品牌，將賽車文化從真實賽道延伸至電競與生活場域，並藉由實車展示、模擬競速及互動體驗，打造跨越虛實的速度盛宴，持續深化品牌與新世代消費者的連結。