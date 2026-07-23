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離婚就取消補貼！房仲：去年5萬對離婚 「青安3.0」恐變懲罰條款

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

婚育家庭申請青安3.0額度最高有1,500萬，不過財政部指出，六年利息補貼期間若離婚，多出的額度部分將停止補貼。台灣房屋根據內政部資料，統計國人離婚婚齡，去年全台離婚對數約5.2萬對，粗離婚率為千分之2.23，其中有約2萬對的離婚伴侶，婚姻跨不進第七年，等於每一千人當中就有一位婚姻撐不滿6年。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，現代人的觀念較新，女性也具備一定經濟能力，在婚姻關係中若面對相處難題，更傾向於快刀斬亂麻，因此撐不到七年就離婚的情況，較10年前提高。

張旭嵐指出，離婚除了情感切割外，還須面對子女撫養監護、居住調整與資產分配，尤其是高價值的不動產處分，往往也是離婚分產中最容易引起爭議的其中一環。為避免離婚糾葛，建議妥善保存相關購屋繳款紀錄與資金往來證明，以釐清財產歸屬或資金比例，充分確保雙方權益。

此外，若未來房貸申請青安3.0婚育方案，6年補貼期婚姻存續關係發生變化，育兒監護狀況異動，都會終止利息補貼，因此離婚時也需共同處理補貼終止，或追討補貼的部分。

事實上，導致婚姻走不下去的原因繁多。根據內政部統計，去年離婚伴侶中，雙方達共識的「兩願離婚」約4.5萬對，占比約85%，仍有約15%的離婚民眾，並非協議離婚，而是採取法律途徑才終止婚姻。另外衛福部的數據也指出，去年家暴通報案件中，親密關係暴力的被害人數超過6.5萬人，凸顯婚姻當中存在許多潛在危機。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，銀行貸款承辦人須補貼期間，動態掌握申貸人的婚姻狀況，行政成本和繁瑣程度不容小覷，另一方面，若申貸人的離婚屬於非自願，終止補貼恐被視為懲罰條款，甚至可能使部分經濟相對弱勢的民眾，為保有補貼強迫維持已有裂痕的婚姻，增加社會安全網曝險。

陳定中指出，社會現象樣貌多元，青安3.0的婚育家庭補貼在資格審查上還有很多模糊空間，而新方案即將在8月上路，接下來財政部和內政部還須針對執行細節進一步釐清說明，以便在人道考量下，兼顧政策的公平性與公義性。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

青安 離婚 內政部 青安3.0

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