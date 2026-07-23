東方風能完成台電二期海纜建置 旗艦工程船啟航前進歐洲離岸能源市場

離岸能源基礎建設領導廠商東方風能（7786）23日宣布，完成台電離岸風電二期海纜建置工程，旗下旗艦工程船「東方海威」將於7月26日啟航，預計第4季抵達歐洲，投入挪威、英國及德國北海地區離岸能源、油氣開發及海底基礎建設工程，啟動全球化營運布局。

董事長陳柏霖指出，此次啟航不僅代表東方風能成功將營運版圖拓展至國際市場，更象徵台灣自主培養的海事工程能力，首度進軍歐洲高階海事工程市場，成為台灣第一家將高規格海事工程服務輸出至歐洲的企業。

陳柏霖強調，這是台灣海事工程產業發展的重要里程碑，向全球展現台灣具備承攬世界級海事工程的技術實力與國際競爭力。

東方風能自結6月合併營收達15.26億元、年增18.5%，再創單月新高；第2季合併營收42.9億元，季增140%、年增33%，主要受惠台電二期海纜工程認列及海事工程業務推進，展現強勁動能。累計上半年合併營收衝破60億大關、達60.67億元，年成長39.1%。

陳柏霖指出，第2季到第3季進入施工高峰期，改裝後佈纜船投入高附加價值專案，通信海纜工程進入主要認列階段，預期毛利率可回升至去年旺季水準，整體第3季與第2季高峰水準相當。

法人估，東方風能今年營收約比去年略增，每股稅後純益在10元上下。明年隨歐洲離岸天然氣工程營收挹注，全年營收看增一成以上，每股稅後純益上看13元以上。

「東方海威」為全亞洲最高規格海纜工程船之一，最大作業水深可達3,000公尺，配備最高等級DP3動態定位系統及250噸補償式吊車，結合模組化設計與多元工程能力，可在複雜海況下執行高精度海事工程，包括海底電纜鋪設與維修、海底管線施工、ROV(水下遙控載具)作業，以及離岸能源基礎建設等高附加價值任務。

東方風能憑藉在台灣離岸風電市場累積的大型工程實績與世界級海事工程能力，已與挪威海事工程承包商DeepOcean簽署六年期合作合約，正式拓展歐洲市場，初估每年可貢獻約10億元營收。

「東方海威」未來將參與北海地區離岸風電、油氣開發及海底基礎建設等大型工程，不僅展現台灣海事工程技術獲得國際市場高度肯定，更代表東方風能成功將台灣累積多年的離岸工程經驗推向全球市場，建立跨區域海事工程服務能力，奠定全球化營運的重要基礎。

展望未來，陳柏霖說，隨著全球能源轉型持續推進，以及地緣政治局勢帶動各國提升能源自主與供應鏈韌性，離岸能源及海底基礎建設需求預期將進入新一輪長期成長周期。

東方風能將憑藉亞洲領先的高規格工程船隊、整合式海事工程能力及跨區域營運布局，積極拓展歐洲、南非及東南亞等高成長市場，持續打造全球化海事工程服務網絡。

目前，東方風能已掌握四項長期合作合約，金額達200億元，建立穩定收益來源，2030年前訂單能見度達約70%。

隨著五艘大型高規格工程船將於2026年底至2028年間陸續投入營運，公司將進一步提升高毛利業務占比，帶動營收、獲利與現金流持續穩健成長，為股東創造長期且具韌性的企業價值。