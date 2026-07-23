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東方風能完成台電二期海纜建置 啟航歐洲奪6年訂單

中央社／ 台中23日電

離岸能源基礎建設廠商東方風能今天宣布，在順利完成台電離岸風電二期海纜建置工程後，旗下旗艦工程船「東方海威」將於7月26日啟航前往歐洲，已與挪威海事工程承包商DeepOcean簽署6年期合約，拓展歐洲市場。

東方風能今天宣布，完成台電離岸風電二期海纜建置工程後，旗艦工程船「東方海威」（OrientAdventurer）將於7月26日啟航前往歐洲，預計於第4季抵達歐洲，投入挪威、英國及德國北海地區的離岸能源、油氣開發及海底基礎建設工程，開啟東方風能全球化營運篇章。

東方風能執行長陳柏霖表示，今年東方風能完成3項創舉，第一是台電離岸風電二期海纜建置工程，為首度國內廠商能建置離岸風電海纜工程，主因為東方風能擁有高規格布纜船、自有管理執行團隊；第二是承攬國內中華電信台澎金馬4號通信海纜建置工程，台馬海纜已完工、台澎金海纜預計第3季完成，這也是由國內廠商首度建置海纜。

第三是東方海威啟航歐洲市場，將參與北海地區離岸風電、油氣開發及海底基礎建設等大型工程，代表東方風能將營運版圖拓展至國際市場，象徵台灣自主培養的海事工程能力，首度進軍歐洲高階海事工程市場，成為台灣第一家將高規格海事工程服務輸出至歐洲的企業。

東方風能表示，憑台灣離岸風電市場累積的大型工程實績，與世界級海事工程能力，東方風能已與挪威海事工程承包商DeepOcean簽署6年期合作合約，拓展歐洲市場，展現台灣海事工程技術獲國際市場肯定。

展望未來，陳柏霖表示，隨著全球能源轉型持續推進，以及地緣政治局勢帶動各國提升能源自主與供應鏈韌性，離岸能源及海底基礎建設需求預期將進入新一輪長期成長週期。東方風能除了積極拓展歐洲，也放眼南非、東南亞等高成長市場。

東方風能表示，已透過4項長期合作合約建立穩定收益來源，2030年前訂單能見度已達約70%。隨著5艘大型高規格工程船將於2026年底至2028年間陸續投入營運，將進一步放大營收、提升高毛利業務占比。

隨著多角化經營，天然氣能源、AI通信海纜在2030年營收合計占比將提升至4成，今年約25%，離岸風電營收今年占比為75%。

台電 歐洲 挪威 離岸風電

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