安宏生醫治周邊神經病變新藥AH-008 成功完成一期臨床首位受試者給藥

安宏生醫近日宣布，旗下研發中的全球首創神經保護候選新藥 AH-008，用於預防「化療引起的周邊神經病變」（Chemotherapy-Induced Peripheral Neuropathy, CIPN）的 一期臨床試驗，已成功完成首位受試者給藥。此一里程碑象徵該創新療法正式邁入臨床開發階段，為癌症治療中最常見且令患者痛苦的併發症帶來全新希望。

安宏生醫表示，化療引起的周邊神經病變（CIPN）是臨床上常見且具劑量限制性的副作用，常見於接受紫杉醇類（Taxanes）、鉑類（Platinum-based agents）、長春花生物鹼類（Vinca alkaloids）以及抗體藥物複合體（ADC）等主流化療藥物的患者。CIPN 會導致四肢麻木、刺痛、溫度感覺異常，且症狀往往在化療結束後仍持續存在。

臨床研究顯示，約 60% 至 70% 的患者在化療期間或結束後出現 CIPN，近三分之一的患者在治療結束半年甚至更久後仍深受其苦 [1]。儘管 CIPN 對臨床照護與患者生活造成重大負擔，目前全球仍缺乏核准的預防藥物，而既有治療方式對已發生的神經病變效果有限。

CIPN 的影響不僅限於患者身體的不適。更常迫使醫師降低化療劑量、延後療程，甚至提前終止治療，進而削弱癌症治療效果。

AH-008 的預防性策略具備以下潛在優勢，包括改善接受化療患者的生活品質，預防並減輕疼痛、麻木及感覺功能障礙，維持化療劑量強度與用藥順從性，確保患者能持續接受最佳抗癌療程，降低因慢性神經病變帶來的長期醫療負擔。

安宏生醫科學長陳淑貞表示，化療誘發CIPN不僅嚴重影響癌症患者的生活品質，也為醫療體系與社會帶來沉重負擔。據估計，每位CIPN患者的額外醫療成本約台幣52萬元，以台灣單一地區估計造成整體社會成本更高達台幣400億元，全球則上達1,530億美元。因此，預防CIPN已成為當今腫瘤支持療法領域最迫切且最重要的未滿足醫療需求之一。

相較於僅能緩解症狀的現有療法，具備預防效果的 CIPN 新藥擁有更廣闊的商業前景。全球每年有數百萬名癌症患者接受具神經毒性的化療藥物，隨著極高的 CIPN 風險。

隨著這些療程在全球主要市場的普及，CIPN 仍是最常見且最具劑量限制性的毒性反應。在尚無任何獲批預防藥物的情況下，CIPN 預防療法的潛在市場規模估計每年超過 150 億至 190 億美元 ，凸顯其巨大商業機會。

AH-008的臨床價值在於維持化療劑量強度，減少治療中斷或提前終止的風險。此一「支持完整療程」的創新模式類似臨床上常使用的「小白針」─顆粒球群落刺激因子（G-CSF，如 Neulasta），能預防化療引起的嗜中性球低下，確保患者完成全劑量化療。同樣地，AH-008 有望成為癌症支持醫學的新標準，解決限制癌症治療的關鍵毒性反應。